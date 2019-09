Trump myöntää puhuneensa Bidenista ja korruptiosyytöksistä Ukrainan presidentin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myöntää puhuneensa demokraattien Joe Bidenista ja korruptiosyytöksistä puhelinkeskustelussaan Ukrainan presidentin kanssa.

Trumpia on syytetty siitä, että tämä olisi painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia Ukrainassa. Trump myönsi keskustelleensa aiheesta, mutta sanoi, ettei keskustelussa ollut mitään väärää.

– Meillä oli loistava keskustelu, hyvin suora, hyvin rehellinen keskustelu. Toivon, että se voidaan julkaista, Trump totesi ja viittasi vaatimuksiin heinäkuisen puhelinkeskustelun litteroinnin julkaisemisesta.

Vaikutusyrityksiä vaaleihin pelätään

Bidenia on pidetty yhtenä todennäköisenä Trumpin haastajana ensi vuoden presidentinvaaleissa. Trumpin onkin väitetty toimillaan yrittäneen vahingoittaa Bidenin kampanjaa.

Presidentin käymä keskustelu on herättänyt huolta siitä, että ulkomaisen valtion toimet voisivat vaikuttaa Yhdysvaltojen vaaleihin. Samanlaisia huolia nousi esiin Venäjän kohdalla viime presidentinvaaleissa.

Syytösten mukaan Trump painosti Zelenskyitä puhelinkeskustelun aikaan kahdeksan kertaa aloittamaan tutkinnan Hunter Bidenin toimista. Vuonna 2014 Joe Bidenin toimiessa varapresidenttinä Hunter Biden liittyi ukrainalaisen Burisma Holdings -kaasuyhtiön hallitukseen. Yhtiötä on syytetty korruptiosta, mutta Bidenia ei ole syytetty väärinkäytöksistä.

Puhelinkeskustelun aikoihin Yhdysvallat lisäksi viivytteli 250 miljoonan dollarin sotilasavustuksen myöntämistä Ukrainalle, mutta mediatietojen mukaan Trump ei maininnut avustusta puhelinkeskustelun aikana.

– Keskustelu, jonka kävin, keskittyi suurelta osin onnitteluihin, se keskittyi suurelta osin korruptioon… ja suurelta osin siihen tosiasiaan, että emme halua meidän ihmistemme, kuten varapresidentti Bidenin ja hänen poikansa, luovan… korruptiota, jota jo on Ukrainassa, Trump sanoi

Biden kommentoi lauantaina, että Trumpin toimet vaikuttivat ”olevan käsittämätöntä vallan väärinkäyttöä”.

Puheet viraltapanosta taas pinnalla

Puhelinkeskustelusta noussut sanasota on osa Yhdysvaltoja kuohuttanutta kohua, joka lähti liikkeelle Yhdysvaltain tiedusteluyhteisölle tehdystä ilmiannosta. Washington Postin nimettömien lähteiden mukaan ilmianto johtui Trumpin yhteydenpidosta Ukrainan kanssa ja lupauksesta, jonka presidentin väitetään tehneen. Ilmiannosta on tihkunut pikkuhiljaa lisätietoa.

Kongressin tiedusteluvaliokunnan demokraattipuheenjohtaja Adam Schiff kertoi, että Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön johtaja Joseph Maguire ei suostunut luovuttamaan ilmiantoa kongressille.

Uusien tietojen tultua julki vaatimukset Trumpin viraltapanomenettelyn aloittamiseksi ovat jälleen kiihtyneet.

– Olen suhtautunut hyvin vastentahtoisesti viraltapanon käynnistämiseen (mutta) presidentti on sysäämässä meitä sille tielle, Schiff sanoi uutiskanava CNN:lle.

Schiffin mukaan kyseessä on vakava vallan väärinkäyttö.

Myös kongressin demokraattipuhemies Nancy Pelosi vaati sunnuntaina ilmiannon luovuttamista kongressille ja sanoi, että jos Trumpin hallinto yrittää estää tämän, se johtaa aivan uudenlaiseen tutkintaan ja laittomuuteen.

