Trump poisti tulleja kiinalaistuotteilta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tilapäisesti poistanut rangaistustullit sadoilta kiinalaisilta tuotteilta, vain muutamaa viikkoa ennen kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluja on määrä jatkaa.

Amerikkalaisviranomaisten mukaan tullit poistetaan vuoden loppuun asti. Listalla on monia erilaisia tuotteita teräspalkeista elektroniikkaan ja prosessoreihin. Myös koirien kaulapannoilta ja monilta muilta lemmikkieläintuotteilta poistettiin tullit väliaikaisesti.

Tämä oli kolmas kerta elokuun jälkeen, kun Yhdysvallat viivästyttää tai poistaa kiinalaistuotteille määrättyjä tulleja. Lokakuun alussa oli määrä astua voimaan uusia tulleja. Aiemmin tässä kuussa Trump ilmoitti määränneensä kahden viikon lykkäyksen niiden voimaantulolle.

Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Australian pääministeri Scott Morrisonin kanssa, ettei hänellä ole mitään kiirettä saada kauppasopimusta Kiinan kanssa ennen ensi vuoden vaaleja.

– En halua osittaista ratkaisua. En usko tarvitsevani sitä ennen vaaleja, Trump julisti.

