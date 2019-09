Trumpin mukaan rauhanneuvottelut Talebanin kanssa ovat kuolleet

Rauhanneuvottelut Afganistanin Taleban-sissiliikkeen kanssa ovat ohi, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

– Ne ovat kuolleet. Ainakin mitä minuun tulee, ne ovat kuolleet, Trump sanoi Valkoisessa talossa. Presidentti jatkoi Twitterissä, että taisteluja talebaneja vastaan on kiihdytetty.

– Viimeksi kuluneen neljän päivän aikana olemme lyöneet vihollista kovempaa kuin kertaakaan kuluneen vuosikymmenen aikana, presidentti kirjoitti.

Ulkoministeri Mike Pompeo sanoi sunnuntaina, että kymmenen päivän aikana on tapettu yli tuhat sissiä.

Trump keskeytti rauhanneuvottelut lauantaina sen jälkeen, kun Taleban oli tehnyt Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin pommi-iskun, jossa kuoli amerikkalaissotilas ja 11 muuta ihmistä.

Amerikkalaisjoukkoja on ollut Afganistanissa jo 18 vuotta. Yhdysvalloilla on maassa tällä hetkellä noin 13 000 sotilasta.

STT

