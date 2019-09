Tuhannet vapaaehtoiset napsivat roskia rannoilta maailman siivouspäivänä

Tuhannet aktivistit levittäytyivät lauantaina pitkin rantoja ja joenvarsia ympäri Aasiaa keräämään roskia maailman siivouspäivänä.

Päivän tarkoitus on kiinnittää ihmisten huomio maailman valtaviin roskamääriin. Siivouspäivä houkutteli noin 1 400 vapaaehtoista Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa talkoisiin porottavan auringon alla.

– Vaikka tekomme ovat hyvin pieniä, kuten roskien siivoamista kävelytieltä, ne voivat levittää merkityksellistä viestiä, 18-vuotias Hoang Thi Hoan sanoi.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä vain 30 hengen joukko kokoontui Xiaotaihou-joen reunamille keräilemään roskaa vesistöstä. Järjestäjä Zhang Hongfu kertoi, ettei Pekingissä saa tällä hetkellä järjestää suuria tapahtumia, koska kaupungissa on tiukat turvatoimet kommunistisen puolueen tulevien 70-vuotisjuhlallisuuksien takia.

Valtaosa muovista päätyy kaatopaikoille

Muoviroskat ovat valtaisa ongelma Kaakkois-Aasiassa, mutta erityisesti Filippiineillä, Kiinassa, Vietnamissa ja Indonesiassa.

Filippiineillä noin 10 000 ihmistä kulki läpi pahasti saastuneen Manila Bayn saaden saaliikseen pursuavia roskasäkkejä.

– On meidän vastuullamme auttaa luontoa erityisesti täällä Manilassa, missä on paljon roskaa, 20-vuotias opiskelija Mae Angela Areglado kertoi.

– Muovi vaikuttaa mereneläviin, koska ne luulevat sitä ruuaksi, hän sanoi.

Tämän vuoden siivouspäivä osui sopivasti maailman ilmastolakkojen yhteyteen, jotka huipentuvat alkuviikosta järjestettävään YK:n ilmastohuippukokoukseen.

YK:n vuoden 2018 raportin mukaan 79 prosenttia kaikesta koskaan valmistetusta muovista on heitetty kaatopaikoille. Vain yhdeksän prosenttia koko maailman muoveista on kierrätetty.

