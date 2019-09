Tulipalot maailman suurimpiin kuuluvalla kosteikkoalueella Brasiliassa nelinkertaistuivat viime vuodesta

Brasiliassa tulipalojen määrä maailman suurimpiin kuuluvalla kosteikkoalueella on nelinkertaistunut verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Asiasta kertoo Brasilian avaruustutkimuskeskus INPE raportissaan.

Brasilian lounaisosassa sijaitsevalla Pantanalin kosteikkoalueella on syttynyt alkuvuonna yli 4 500 paloa, kun viime vuonna niitä oli hieman yli tuhat.

Amazonin sademetsän eteläosiin kuuluva Pantanal on yksi maailman rikkaimmista elinympäristöistä, jossa elää muun muassa satoja lintu- ja kalalajeja.

Avaruustutkimuskeskuksen mukaan koko Amazonin alueella on syttynyt alkuvuoden aikana yli 55 000 paloa, mikä on 43 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

STT