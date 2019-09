Tuopit esiin ja hanat auki: Oktoberfest alkaa tänään Saksassa

Syyskuun ja lokakuun vaihde on jälleen tänä vuonna kylmänhuurteinen, kun olutfestivaali Oktoberfest alkaa tänään Münchenissä Saksassa. Kaksiviikkoinen suuri kansanjuhla järjestetään tänä vuonna 186. kerran.

Juhlakausi alkaa viikonloppuna perinteisillä paraateilla. Pelkästään lauantaina paraateja on kaksi ja sunnuntaina vuorossa on metsästäjien, historiafanien, orkesterien ja lipunkantajien kansoittama pukuparaati, joka on järjestetty joka vuosi 1950 jälkeen.

Oktoberfestin virallisten nettisivujen mukaan festivaaliin osallistuu vuosittain noin kuusi miljoonaa ihmistä.

Ennen kuin ensimmäinen oluttynnyri korkataan auki, on festivaalijuoma testattava. Sen kunnian saavat kuusi paikallista panimomestaria, jotka maistelevat itse omia uutuusjuomiaan.

Mestarit ovat joka vuosi varsin kokeilunhaluisia, mutta heidän oluitaan yhdistää se, että ne on valmistettu müncheniläisestä kaivovedestä ja niiden kantavierreväkevyyden on oltava ainakin 13,6 prosenttia. Juoma on siis melkoisen tuhtia tavaraa.

Olut-tastingista vuoristorataan

Seuraavien viikkojen ajan Saksanmaa täyttyy taas lederhoseneista (nahkahousuista) ja dirndl-mekoista, joita myös kaupitellaan hassutteleville olutturisteille.

Vierailijat pääsevät oluiden ja perinneasujen lisäksi kokeilemaan myös erilaisia huvipuistolaitteita. Tarjolla on sekä seikkailuja virtuaalitodellisuudessa että adrenaliininryöppyisiä vuoristoratoja.

Tapahtumat järjestetään Theresienwiesen-niityllä, joka on tosin nykyisin lähinnä asfalttia. Ensimmäisiä olutjuhlia vietettiin jo vuonna 1810, jolloin koolla oltiin Baijerin kruununprinssi Ludwigin ja prinsessa Theresen häitä varten.

Nykyisin kansanjuhla on saavuttanut suurta maailmanlaajuista suosiota. Mikäli huurteista haluaa nauttia siedettävien väkimäärien keskellä, kannattaa ajoittaa vierailu Müncheniin oikein. Ensimmäisen viikon aikana vähiten festivaaliruuhkia on aamuisin, ja juhlahumu painottuu iltoihin.

https://www.oktoberfest.de/en/information/service-for-visitors/the-best-time-to-visit-oktoberfest-the-oktoberfest-barometer

STT

Kuvat: