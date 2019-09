– Huomasit varmaan, että tällä viikolla on vietetty kahtakin tasavuosikymmenten muisto- ja syntymäpäivää.

– En muista, että olisi muisteltu mitään.

– Toisen maailmansodan alkamisesta on 80 vuotta. Yleisradion uutisia taas on tehty 60 vuotta.

– Aivan totta. Sehän meni niin, että Saksa hyökkäsi Puolaan vuonna 1939, ja Yleisradio kertoi siitä ensimmäisen kerran vuonna 1959.

– Ja uutiset aloitettiin, jotta päästiin kertomaan Matti Röngän syntymästä.

– Tuoreempiakin asioita on riittänyt uutisoitavaksi asti.

– Kun puhut tuoreesta, et varmaan tarkoita pastanttipuuron kanssa salolaisen perinneherkun tittelistä kilpailevaa savukalapastasalaattia.

– En, mutta ruuasta kylläkin on kyse. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö harmitteli Ilta-Sanomissa ruokahävikkiä ja kertoi, miten se riepoo häntä ihan vimmatusti Mäntyniemessäkin. Hän sanoi rutisevansa jatkuvasti, että taas ruokaa jäi.

– Turhaa rutinaa. Hankkisivat Lennun kaveriksi isomman koiran.

– Puolueiden kannatusta on mitattu koko kesä, vaikka eduskunta ei ole istunut, eikä hallitus tehnyt esityksiä.

– Kesällä politiikkaa onkin puhtaimmillaan, teoista riisuttuna. Poliitikot puhuvat, ja kansalaiset ottavat kantaa mielikuvien perusteella.

– Keskustalla menee kyllä huonosti sekä todellisuudessa että mielikuvamaailmassa. Kannatus vain laskee. Tilannetta ei ole parantanut eilen Katri Kulmunin valintaan päättynyt puheenjohtajakamppailukaan.

– Anteeksi mikä?

– Politiikkaa tehdään myös Postin johdon palkoilla. Eduskunnassa arvosteltiin sekä johtajien tuloja että työntekijöiden työehtojen heikentämistä.

– Kateutta, pelkkä kateutta. Ansiottomia ansioita ei ole. Hyvät tulot ovat aina seurausta lahjakkuudesta. Ja kovasta työstä, mutta ennen kaikkea lahjakkuudesta. Ja oikeasta ammatinvalinnasta, mutta ennen kaikkea lahjakkuudesta ja kovasta työstä. Ja hyvästä onnesta, mutta ennen kaikkea oikeasta ammatinvalinnasta, lahjakkuudesta ja kovasta työstä.

– Sinunko mielestäsi kaikki menee ihan oikein?

– Siitä en tiedä, mutta sen tiedän, mitä tekisin jos minulla olisi Heikki Malisen tulot.

– No mitä?

– Parin viikon tienestillä palkkaisin itselleni henkilökohtaisen lajittelijan ja jakajan. Kirjeitä ja paketteja tulee vähän, mutta joka kodissa on kaikenlaista muuta lajiteltavaa: tiskiä, pyykkiä, sen sellaista. Ja olisi kiva, jos joku jakaisi arkiset huolet.