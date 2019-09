Turkki siirsi sotakalustoa suunnittelemalleen ”turvavyöhykkeelle” Syyriaan

Turkki on siirtänyt panssaroituja ajoneuvoja Pohjois-Syyriaan alueelle, jonne maa on suunnitellut ”turvavyöhykettä”. Alueella sijaitsee jo Yhdysvaltojen sotakalustoa.

Turkki on suunnitellut sijoittavansa turvavyöhykkeelle Syyrian pakolaisia, joita Turkissa asuu lähes neljä miljoonaa. Maat sopivat elokuun alussa vyöhykkeen perustamisesta, mutta sopimuksen yksityiskohdat ovat vielä olleet peitossa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut avata portit Eurooppaan Syyrian pakolaisille, jos Turkin tahtoon turvavyöhykkeestä ei suostuta.

Painetta kurdeja kohtaan

Turvavyöhyke on myös Turkin keino luoda painetta Syyrian rajaseudun kurdeille.

Turkki on pelännyt kurdialueen muodostumista Syyrian vastaisella rajalleen, minkä vuoksi turvavyöhyke on määrä avata Turkin ja Syyrian kurdien YPG-järjestön hallinnoimman alueen välille. Turkki pitää YPG:ta terrorijärjestönä.

Yhdysvaltojen kanssa YPG on taas tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Isisin vastaisessa taistelussa, mikä on kiristänyt Turkin ja Yhdysvaltojen välejä. Turkki on uhkaillut hyökkäyksellä YPG:ta vastaan, jos turvavyöhykkeeseen ei suostuta.

Miljoonia pakolaisia vastaanottanut Turkki on viime aikoina tiukentanut otteitaan Syyrian pakolaisia kohtaan. Mediatietojen mukaan maa on palauttanut väkipakolla ihmisiä takaisin Syyriaan. Istanbulissa asuvia rekisteröimättömiä syyrialaisia on myös häädetty Istanbulista Turkin maakuntiin.

Erdogan on toivunut, että turvavyöhykkeelle voitaisiin sijoittaa Turkista ja Syyriasta miljoonia syyrialaisia, mutta tätä on pidetty epärealistisena.

