Tussattu sääkartta presidentin puheiden tukena – Trumpin karttatemppu voi olla laiton

Samalla, kun hirmumyrsky Dorian on kylvänyt tuhoa Yhdysvaltain itärannikon tuntumassa maan presidentti Donald Trump on esitellyt maailmalle tekaistua sääkarttaa.

Washington Postin mukaan Trump nykäisi hurrikaaniennusteensa esille virkahuoneessaan kuvatussa videossa, jonka Valkoinen talo julkaisi keskiviikkona paikallista aikaa. Kartan kerrottiin olevan Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen ennuste. Kartta vaikutti kuitenkin olleen jälkikäteen tussilla kohennettu.

Hurrikaanin vaikutusalue, joka näkyy kartassa valkoisella, rajoittuu länsisuunnassa Floridan osavaltion länsirajaan. Kartassa aluetta oli jatkettu mustareunaisella lisukkeella niin, että se kattoi myös osia Alabamasta. Trumpin esittämässä ennusteessa on päiväys 29. elokuuta.

Lehden mukaan karttatempulla on mitä luultavimmin yritetty oikeuttaa Trumpin aiempia Twitter-puheita. Trump oli varoitellut viikonloppuna tviitissään, että myrsky on Floridan, Etelä- ja Pohjois-Carolinan sekä Georgian lisäksi matkalla kohti myös Alabamaa.

Erityisen ongelmalliseksi karttatempauksen tekee se, että kansallisten toimijoiden kuten kansallinen sääpalvelun tai hurrikaanikeskuksen ennusteiden muokkaaminen tai näiden muokattujen ennusteiden esittäminen totena on lainvastaista.

Yhdysvaltalaisen Verge-verkkomedian mukaan tästä rikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus ja 90 päivää vankeutta.

Lehdistösihteeri: Media keskittyy väärään asiaan

Trumpin alkuperäinen myrskyvaroitus johti muun muassa siihen, että Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun Alabaman Birminghamissa sijaitseva osasto tyrmäsi väitteen Twitterissä pian Trumpin tviitin jälkeen.

Trumpin usuttaessa Twitterissä myrskyä myös Alabamaan moukaroi Dorian Bahamasaaria vitoskategorian hurrikaanina. Noin 70 000 ihmistä on YK:n mukaan hätäavun tarpeessa Bahamalla myrskytuhojen takia. Saarivaltion terveysministeriön mukaan 20 ihmistä on kuollut myrskyn vuoksi.

Myös Valkoisen talon lehdistösihteeri Hogan Gidley lähti Trumpin avuksi Twitterissä keskiviikkona paikallista aikaa. Hän puhui kartan tussauksesta ja kritisoi mediaa siitä, että tussaus on vienyt toimittajien huomion.

– Olisi huvittavaa seurata sitä, kuinka media menee sekaisin mustasta sharpie-tussin jäljestä kartalla, jos se ei olisi niin surullista. Oikea uutinen tässä on se, että kuolemanvakava hurrikaani jatkaa kulkuaan rannikolla ja kymmenet miljoonat yhdysvaltalaiset voivat joutua sen vaikutuksen alaiseksi, hän julisti tviitissään.

Trump on jatkanut tänään tviittiensä puolustelua ja väittänyt tietojen perustuneen aiempiin ennusteisiin, jotka ovat sittemmin muuttuneet.

– Se mitä sanoin piti paikkansa! Tämä kaikki on halventavaa valheellista uutisointia! hän julisti tviitissään.

Trump julkaisi toisenkin kartan väitteensä tueksi

Trump julkaisi paikallista aikaa keskiviikkoiltana toisen kartan, jonka oli määrä todistaa hänen väitteensä todeksi. Kartassa näkyy lukuisia erilaisia linjoja, jotka kulkevat Yhdysvaltain kaakkoisosien läpi.

– Tämä oli hurrikaanin alkuperäinen ennustettu kulkureitti, Trump kirjoitti kartan yhteyteen.

– Kuten näette, lähes kaikki mallit ennustivat sen kulkevan Floridan läpi ja iskevän myös Georgiaan ja Alabamaan. Hyväksyn feikkiuutisten anteeksipyynnön, hän jatkoi.

ABC:n mukaan Trumpin julkaisema kartta ei näytä todellisuudessa yhtäkään reittiennustetta tai muuta virallista ennustetta. Kyse on uutiskanavan mukaan raakadatasta. Valtion meteorologit eivät ole missään vaiheessa tehneet johtopäätöstä, että myrsky iskisi Alabamaan.

Trumpin tviittaama kartta on alun perin Etelä-Floridan vesihuoltopiirin julkaisema.

– Jos mikään tässä grafiikassa aiheuttaa hämmennystä, jätä koko tuote huomiotta, kertoo teksti kartan alla.

Vergen mukaan ennusteet Dorianin kulusta ovat muuttuneet viimeisen viikon aikana moneen otteeseen. Myös Verge kuitenkin kertoo, ettei sääpalvelu ole tästä huolimatta missään vaiheessa julkaissut ennustetta, jossa Dorianin olisi esitetty uhkaavan Trumpin karttaan lisättyä osaa Alabamasta.

Tussattu kartta johti myös siihen, että internetissä alkoi ilmestyä lukuisia muitakin tussattuja kuvia. Muun muassa Huffington Post on kerännyt yhteen ihmisten sosiaalisessa mediassa jakamia ”korjattuja kuvia”, joissa väritetään Trumpin presidenttikauden saavutuksia.

