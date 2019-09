Työllisyystoimet ja brexit hallitsevat politiikan syksyn asialistaa

Politiikan syksy pyörähtää toden teolla käyntiin alkavalla viikolla, kun eduskunta kokoontuu syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon keskiviikkona.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäinen budjettiriihi häämöttää kahden viikon päässä syyskuun puolivälissä. Silloin saadaan osviittaa siitä, miten hallitusohjelman linjaukset alkavat muuttua konkreettisiksi päätöksiksi.

Yllätyksiä voi tuoda Britannian mahdollinen EU-ero lokakuun lopussa, joka on osumassa keskelle Suomen EU-puheenjohtajakautta.

STT kysyi tutkijatohtori Johanna Vuorelmalta Tampereen yliopiston tutkijakollegiumista, mitä kotimaisessa politiikassa on odotettavissa syksyn aikana.

Hallitusohjelma nojaa työllisyyden kasvuun

Rinteen hallituksen ohjelma on rakennettu pitkälti sen varaan, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin vaalikauden aikana. Vuorelman mukaan tämä pakottaa seuraamaan, millaisia työllisyyttä parantavia toimia hallitukselta on luvassa.

– Se on ykkösasia, jota seuraan budjettiriihessä, Vuorelma kertoo.

Hänen mukaansa työllisyyspolitiikka tarjoaa samalla oppositiolle tilaisuuden haastaa hallitusta. Oppositiopuolueista kokoomus on jo ilmoittanut kaavailevansa välikysymystä, jos hallituksen työllisyystoimet budjettiriihessä eivät puolueen mielestä ole riittäviä.

Vuorelma ennakoi, ettei talousnäkymien heikentyminen näy merkittävästi vielä syksyn budjettiriihen päätöksissä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että päätettyjä menolisäyksiä arvioidaan elokuun 2020 budjettiriihessä, jos työllisyystoimia ei saada kokoon toivotusti.

Aktiivimallin leikkurin purkaminen puhuttaa

Vuorelma nostaa esiin myös sen, millaista keskustelua käydään aktiivimallin leikkurin purkamisesta. Hallitus on purkamassa työttömyysturvan aktiivimalliin sisältyvän tukileikkurin ensi vuoden alusta alkaen.

Leikkurin poisto on Vuorelman mielestä symbolisesti merkittävä päätös, koska aktiivimalli alleviivasi edellisen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ”aika kovaa politiikkaa”.

– Ymmärrän hyvin, minkä takia hallitus on nyt luvannut, että leikkuri poistetaan ja mahdollisesti tuodaan siihen jotain korvaavia toimia tilalle.

Rinteen hallituksen ministerit ovat kesällä taittaneet peistä siitä, voiko leikkurin poistosta päättää jo ennen kuin aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on saatu selkoa. Tutkimustietoa vaikutuksista on luvassa lokakuun lopulla.

Hallituksen sisäinen riitely jatkuu

Rinteen hallituksen alkutaivalta on leimannut hallituspuolueiden välinen kiistely. Etenkin keskustan ja vihreiden edustajat ovat nahistelleet julkisuudessa muun muassa metsähakkuista ja turpeen poltosta.

Vuorelma ennakoi hallituksen sisäisen riitelyn jatkuvan syksyn aikana. Hallituspuolueiden välillä selvästikin on erimielisyyksiä, joten voi olla hallitukselta jopa hyvä strategia, ettei puolueiden linjaeroja pyritä väkisin painamaan piiloon, Vuorelma pohtii.

Ensi viikonloppuna keskusta valitsee puheenjohtajakseen joko Katri Kulmunin tai Antti Kaikkosen. Ehdokkaiden välille ei ole tahtonut muodostua selkeitä eroja, eikä Vuorelma usko sillä olevan suurta merkitystä hallituksen työskentelylle, valitaanko keskustan johtoon Kulmuni vai Kaikkonen.

Kuka ottaa opposition johtoaseman?

Vuorelma kertoo seuraavansa mielenkiinnolla, millaiseksi perussuomalaisten ja kokoomuksen asetelma oppositiossa muodostuu, ja kumpi puolueista onnistuu valtaamaan opposition ykköspuolueen aseman.

– Siellä on näkyvissä tietynlaista lähentymistä esimerkiksi talouspolitiikassa, Vuorelma arvioi.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että ei ole mitään yhtä oppositiota tai oppositioyhteistyötä. Kun kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohto vieraili Turussa elokuussa, Orpo ei kysyttäessä heti pystynyt nimeämään yhtään asiaa, jossa suuret oppositiopuolueet voisivat löytää yhteisen sävelen.

Kesän aikana perussuomalaiset on ollut selvästi Suomen suosituin puolue noin 20 prosentin kannatuksella. Vuorelman mukaan perussuomalaisten kannalta olisi eduksi, jos maahanmuutto pysyy politiikan asialistalla.

Brexit on syksyn jokerikortti

Britannian lähtö Euroopan unionista ilman erosopimusta voisi Vuorelman mukaan aiheuttaa jopa yllättävän suuria vaikutuksia. Seuraukset olisivat iso kysymysmerkki, hän sanoo.

– En edes tiedä, mihin sitä voisi verrata. Se on niin iso yksittäinen tapaus.

Vuorelman mukaan on täysin epärealistista ajatella, että sopimuksettoman EU-eron vaikutukset rajoittuisivat vain Britanniaan ja sen lähialueille.

Brexit-myllerryksen keskellä Suomelta odotetaan EU:n puheenjohtajamaana aktiivista roolia. Vuorelma nostaa esiin kysymyksen, aikooko Suomi jollakin tavalla ottaa kantaa siihen, miten brexit-prosessia viedään eteenpäin Britanniassa. Tällä hän viittaa erityisesti pääministeri Boris Johnsonin kuohuttaneeseen päätökseen lykätä brittiparlamentin istuntokauden aloitusta.

STT

