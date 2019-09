Bussit tummennetuilla ikkunoilla ajoivat pois moskovalaisvankilan edestä – venäläiskanava kertoo Ukrainan ja Venäjän aloittaneen vankienvaihdon

Ukraina ja Venäjä ovat aloittaneet vankienvaihdon valmistelemisen, kertoo Venäjän valtiontelevisio.

Rossija 24 -kanavan mukaan moskovalaisvankilan edestä on nähty lähtevän busseja osana toimia, joilla on tarkoitus aloittaa vankienvaihto. Myös AFP:n paikalla oleva kirjeenvaihtaja on nähnyt tummennetuilla ikkunoilla varustettujen bussien ajavan pois vankilasta.

Presidentti Vladimir Putin kertoi jo aiemmin torstaina, että vankienvaihto toteutettaisiin pian. Uutistoimisto Interfaxin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi sanonut vankienvaihdon toteutuvan varhain tänä aamuna.

Vaihdettavien vankien joukossa pitäisi olla muun muassa 24 ukrainalaisen merimiehen, jotka Venäjä pidätti Kertshinsalmessa. Asiasta kertoo merimiesten asianajaja.

Aikaisemmin vankienvaihdossa on uumoiltu olevan mukana myös ukrainalaisen elokuvaohjaajan Oleg Sentsovin. Ukraina ehti kertoa hänen vaihtamisestaan jo viime kuun lopussa, mutta tieto peruttiin myöhemmin.

Muun muassa EU ja Yhdysvallat tuomitsivat Sentsovin oikeudenkäynnin poliittisena ja vaativat tämän vapauttamista.

Sentsov oli viime vuonna vankilassa syömälakossa yli 140 päivää, ja hänen pelättiin kuolevan. Sentsov luopui lakosta vasta sen jälkeen kun häntä uhattiin nenäletkulla tehtävällä pakkoruokinnalla.

Euroopan unioni myönsi viime vuonna Sentsoville Saharovin ihmisoikeuspalkinnon.

STT

