Ulkopoliittisen instituutin hallituksessa kytee erimielisyys johtajanimityksestä

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajavalinta jakaa instituutin hallitusta. STT kertoi torstaina, että hallituksen sisäinen nimitystyöryhmä on toistamiseen päätynyt esittämään tehtävään nykyistä ohjelmajohtajaa Juha Jokelaa. Häntä esitettiin STT:n tietojen mukaan Upin johtajaksi jo kesäkuussa, mutta päätösesitys jäi tuolloin hallituksessa pöydälle.

Upin hallituksen jäsen, entinen suurlähettiläs René Nyberg kertoi jo kesäkuussa vastustavansa nimitystyöryhmän esitystä Jokelan valitsemisesta. Kesäkuun kokouksen jälkeen hallitus päätti pyytää kolmesta tehtävään haastatellusta hakijasta ulkopuolisen tieteellisen arvion. Nyt arviot ovat olleet nimitystyöryhmän käytössä, mutta Nybergin mukaan niitä on käytetty esityksessä ”vääristelevästi”.

– Kyse on siitä, että katson instituutin maineen olevan vaarassa, Nyberg sanoo STT:lle.

Nyberg kertoo pitävänsä niin ikään Upissa ohjelmajohtajana toimivaa Mika Aaltolaa hakijoista akateemisesti ansioituneempana johtotehtävään. Hän sanoo kuitenkin kritisoivansa erityisesti valintaprosessia. STT:n tietojen mukaan prosessi on herättänyt kummastusta myös osassa muita hallituksen jäseniä. Upin hallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Upin hallituksen puheenjohtaja, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen sanoo STT:lle, ettei kommentoi kesken olevaa nimitysasiaa.

– Periaate on se, että minä olen hallituksen puheenjohtaja ja hallitus tekee nämä päätökset. En ala käydä julkisuudessa tätä keskustelua, Halonen sanoo.

Upin johtajan nimitykseen sovelletaan lakia eduskunnan virkamiehistä, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle. Lain mukaan nimitykseen ei voi hakea muutosta eli hallituksen nimityspäätös on lopullinen. Upin hallituksen on määrä päättää johtajanimityksestä ensi viikolla.

”Kukaan arvioija ei kirjoita niin kevein perustein”

Johtajan tehtävään oli neljä hakijaa, joista haastatteluun valittiin kolme. Jokelan ja Aaltosen lisäksi haastateltiin ulkopolitiikan tutkija Hanna Ojanen, joka on aiemmin toiminut Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina.

Hakijoiden tutkimustoimintaa arvioi STT:n tietojen mukaan lopulta kolme ulkopuolista asiantuntijaa. Arvioijista kaksi, tuomari Allan Rosas ja professori Jonas Tallberg, on Upin tieteellisen neuvottelukunnan jäseniä. Lisäksi arviota pyydettiin Tübingenin yliopiston professorilta Thomas Diezilta. Heistä jokainen asetti lausunnossaan ykkössijalle eri hakijan eli sekä Jokela, Aaltola että Ojanen saivat yhdeltä arvioijalta ykköstilan.

Nybergin mukaan nimitysesityksessä todetaan tämä, mutta jätetään lausuntojen syvempi vertailu tekemättä.

– Työryhmän esitys on puutteellinen. Esitetyn henkilön kohdalla puhutaan vahvuuksista, mutta ei vertailla niitä muihin hakijoihin, hän sanoo.

Nyberg kokee erityisen huolestuttavana sen, että yksi arvioijista kirjoittaa pitävänsä Jokelaa tutkimusnäyttöjen perusteella epäsopivana tehtävään. Tämä on hänen mukaansa sivuutettu nimitysesityksessä.

– Kukaan arvioija ei kirjoita niin kevein perustein, Nyberg perustelee.

STT on tutustunut sekä asiantuntijalausuntoihin että niistä tehtyyn yhteenvetoon.

Puheenjohtaja pitää nimityksen lykkääntymistä ”valitettavana”

Myös hakijoita arvioineiden asiantuntijoiden valinnasta päätti Upin hallituksen keskuudestaan valitsema nimitystyöryhmä. Siihen ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Halonen sekä jäsenistä professori Tarja Väyrynen ja ex-kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.). Ryhmän sihteerinä on toiminut Upin hallintojohtaja Helena Lehtovirta, joka myös esittelee nimityksen hallitukselle. Ryhmä päätyi STT:n tietojen mukaan yksimielisesti esittämään toistamiseen johtajaksi Jokelaa.

Halonen ei kommentoi asiantuntija-arvioiden sisältöä. Hän kuitenkin sanoo pitävänsä nimityksen lykkääntymistä valitettavana.

– Oli mielestäni valitettavaa, että tässä jouduttiin tällainen lisäaika ottamaan. Siitä on ollut muita seurauksia, olemme joutuneet siirtämään muita päätöksiä odottamaan tätä johtajavalintaa, Halonen sanoo.

Johtajanimityksen viipyminen on lykännyt esimerkiksi tutkijapaikkojen täyttämistä.

Halonen sanoo odottavansa, että nimityskokouksessa keskustellaan asiallisessa hengessä ja ”pyritään parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun”.

STT uutisoi Ulkopoliittisen instituutin johtajanimityksestä, koska sillä on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Upi on eduskunnan alainen tutkimuslaitos ja merkittävä osa sen rahoituksesta tulee valtiolta. Instituutti tuottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta esimerkiksi eduskunnan käyttöön. Lisäksi instituutilla on näkyvä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä instituutin johtaja ja sen tutkijat kommentoivat säännöllisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä mediassa.

Johtamisen arviointi painottuu

Kolmesta arvioidusta hakijasta Aaltolalla ja Ojasella on dosentin arvo, mikä Jokelalta puuttuu.

Upin sisältä johtotehtävää hakeneiden Aaltolan ja Jokelan vertailussa on kyse myös tutkimusalojen ja Upin tulevan suunnan punninnasta.

Aaltola johtaa Upissa Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmaa. Mediassa paljon esiintyvän Aaltolan asiantuntemusalueita ovat etenkin Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Jokela puolestaan johtaa Upin Euroopan unioni -tutkimusohjelmaa. Hän on erikoistunut muun muassa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen EU-politiikkaan.

Haastatelluista hakijoista oli aiemmin pyydetty lausuntoa myös Upin väistyvältä johtajalta Teija Tiilikaiselta. Hän tarkensi STT:lle elokuussa, että lausumaa pyydettiin ”yhdessä nimenomaisessa asiassa”. STT:n näkemän lausunnon perusteella Tiilikainen on arvioinut hakijoiden johtamistaitoja ja tieteelliseen toimintaan liittyvää yhteistyötä.

Nimitystyöryhmän esityksessä näyttää painottuvan juuri johtamisen arviointi. Tutkimusansioista todetaan, ettei kenenkään hakijan tutkimustoiminta nouse ylivoimaiseksi toisiin nähden.

Kesäkuussa osa hallituksen jäsenistä kritisoi sitä, että Tiilikaista oli pyydetty arvioimaan hakijoita, joista kaksi ohjelmajohtajaa on hänen nykyisiä alaisiaan. Hakijoista myös Ojanen on toiminut aiemmin Tiilikaisen kaudella Upissa tutkijana, joten Tiilikainen on ollut myös hänen esimiehensä.

Nykyiseltä tai aiemmalta esimieheltä voi pyytää lausuntoa hakijasta, jos hakija on antanut siihen suostumuksensa.

– Nimitysprosessi ei näkemykseni mukaan ole kompromettoitunut (epäilyksenalainen) sen vuoksi, että hakijoiden esimies on antanut lausunnon hakijoista, eduskunnan hallintojohtaja Rauhio arvioi STT:lle sähköpostitse.

