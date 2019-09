Ulkopoliittisen instituutin hallitus kokoontuu valitsemaan uutta johtajaa

Ulkopoliittisen instituutin hallitus kokoontuu tänään valitsemaan instituutille uutta johtajaa. STT:n tietojen mukaan tehtävään esitetään jälleen ohjelmajohtaja Juha Jokelaa. Häntä esitettiin Upin johtoon jo kesäkuussa, mutta silloin asia jäi pöydälle.

Upin hallituksessa on kiistelty nimitysprosessista, ja kesäkuun kokouksen jälkeen hallitus pyysi kolmesta tehtävään haastatellusta hakijasta ulkopuolisen tieteellisen arvion.

Upi on eduskunnan alainen tutkimuslaitos, ja merkittävä osa sen rahoituksesta tulee valtiolta. Instituutti tuottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta esimerkiksi eduskunnan käyttöön. Lisäksi instituutilla on näkyvä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa.

STT

Kuvat: