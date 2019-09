Urpilainen sai vaativan salkun

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen (sd.) sai kansainvälisestä kumppanuudesta vastaavan salkun. Tätä salkkua on nimitetty myös Afrikka-salkuksi, koska monet hankkeista liittyvät Afrikkaan.

Ennakkoarvioissa Urpilaisen käteen soviteltiin raskasta salkkua, puhuttiin jopa talouskomissaarista. Kumppanuussalkkua ei kuitenkaan kannata vähätellä, sillä sen painoarvo selviää vasta ajan kanssa.

EU:n kärkipaikat ovat livahtaneet Suomelta kiusallisen niukasti ohi. Viimeksi suomalaiset ovat olleet ehdolla keskeisiin taloustehtäviin. Euroopan keskuspankin pääjohtajakuvioissa oli mukana jopa kaksi suomalaista, Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen ja nykyinen pääjohtaja Olli Rehn.

Komissaariruletissa Jutta Urpilaiselle soviteltiin merkittävää taloustehtävää, jopa talouskomissaarin salkkua.

Suomalaisehdokkaiden osaaminen olisi riittänyt vaativiin tehtäviin hyvin, mutta pienen maan ehdokkaat joutuvat helposti sivuun, kun suuret järjestelevät omia paikkojaan.

Suomen rasitteena voi olla myös maine tiukan talouden vaatijasta, jota vierastetaan EU:n eteläisissä jäsenmaissa.

Vaikka talouskomissaaria ei Suomi nyt saanutkaan, voidaan Urpilaisen salkkua pitää tärkeänä. Varsinkin rahassa mitattuna tehtävä on vaativa. Kuluvalla seitsemän vuoden rahoituskaudella kehityspolitiikkaan on varattu noin 80 miljardia euroa.

Perinteisen kehityspolitiikan lisäksi selvitetään, miten lähialueille Afrikkaan rakennetaan uudenlaista strategista kumppanuutta. Tässä mukana on myös yksityinen sektori.

Urpilaisen työtehtäviin linkittyy myös maahanmuutto kehitysyhteistyövarojen kautta.

Komission saksalainen puheenjohtaja Ursula von der Leyen jakoi salkkuja uudella otteella. Nyt salkut on rakennettu enemmän ilmiöpohjaisesti. Esimerkiksi Urpilaisen tehtävän nimi vaihtui kehityskomissaarista kansainvälisten kumppanuuksien komissaariksi.

Uudet toimenkuvat antavat mahdollisuuden uudistaa tehtäviä ja koko komission työskentelyä.

Mikään helppo tehtävä ei kumppanuuskomissaari Urpilaista kuitenkaan odota.