Urpilaisesta tulee uuden komission kansainvälisen kumppanuuden komissaari

Suomen komissaariehdokkaasta Jutta Urpilaisesta (sd.) tulee uuden komission kansainvälisestä kumppanuudesta vastaava komissaari. Pitkään jatkunut arvailu saatiin päätökseen tänään, kun komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi salkkujaon Brysselissä.

Uusi komissio aloittaa viisivuotisen kautensa tällä tietoa marraskuun ensimmäinen päivä. Komissaarit käyvät sitä ennen parlamentin valiokuntien tentittävänä, minkä jälkeen Euroopan parlamentti äänestää koko komission luottamuksesta. Vaikeuksia saattaa olla luvassa ainakin Romanian ja Unkarin ehdokkaille, jotka ovat olleet puolustamassa maidensa oikeusvaltiohuolia nostattaneita uudistuksia.

Urpilainen on ensimmäinen nainen Suomen komissaarina. Hänen edeltäjiään ovat Erkki Liikanen (sd.), Olli Rehn (kesk.) ja Jyrki Katainen (kok.).

Katainen on ollut nyt työnsä päättävässä komissiossa varapuheenjohtaja vastuullaan työpaikat, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Myös Rehn oli varapuheenjohtaja vuosina 2011-2014. Hän vastasi ensimmäisellä kaudellaan EU:n laajentumisesta ja toisella kaudella talous- ja raha-asioista. Liikasen vastuulla oli budjetti, henkilöstö ja hallinto sekä toisella kaudella yritykset ja informaatioyhteiskunta.

Jokaisella maalla on oma komissaarinsa, jolle jäsenmaat ovat lobanneet mahdollisimman vaikutusvaltaista tehtävää. Mutta kun työ alkaa, komissaarien tehtävänä olisi ajaa koko EU:n eikä oman maansa etua.

Uuden komission sukupuolijaosta on tulossa historiallisen tasainen. Komissaareista 13 on naisia ja 14 miehiä.

