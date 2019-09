USA pitää Pohjois-Korean neuvotteluhalukkuutta rohkaisevana, mutta kritisoi asekokeita

Yhdysvallat sanoo, että Pohjois-Korean ilmaisema halukkuus palata neuvottelupöytään on rohkaisevaa. Pohjois-Korea ilmoitti alkuviikosta olevansa valmis perusteellisiin keskusteluihin Yhdysvaltain kanssa loppukuusta.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Morgan Ortagus sanoi tätä rohkaisevaksi merkiksi.

– Oli rohkaiseva merkki, että he haluaisivat palata neuvotteluihin, ja otamme sen mielellämme vastaan. Olemme sitoutuneet keskustelemaan ja neuvottelemaan pohjoiskorealaisten kanssa, Ortagus sanoi.

Samalla hän kuitenkin kritisoi Pohjois-Korean tuoreimpia asetestejä.

– Yhdysvallat ja kansainvälinen yhteisö ovat yhdessä viestineet Pohjois-Korealle, että ohjuskokeiden kaltaiset provokaatiot eivät auta asiaa ja että haluamme pohjoiskorealaisten palaavan neuvotteluihin saavuttaaksemme ydinaseriisunnan.

Pohjois-Korea laukoi tiistaina ammuksia merelle pian sen jälkeen, kun se oli ilmoittanut haluavansa jatkaa ydinaseneuvotteluja. Maa on tehnyt ahkerasti ohjus- ja asekokeita heinäkuusta lähtien.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean neuvottelut ovat olleet jäissä siitä lähtien, kun presidentti Donald Trumpin huippukokous Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa helmikuussa Hanoissa päättyi tuloksettomana. Kesäkuussa johtajat sopivat lyhyessä tapaamisessaan Koreoiden rajalla dialogin jatkamisesta, mutta toistaiseksi neuvottelupöytään ei ole päästy.

Neuvottelujen edellytysten arveltiin paranevan aiemmin tällä viikolla, kun Trump antoi potkut kansallisen turvallisuuden neuvonantajalleen John Boltonille, jonka tiedettiin ajavan kovaa linjaa Pohjois-Koreaa vastaan.

STT

