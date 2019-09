USA:n osavaltiot alkoivat tutkia Facebookin toimia – uskotaan olevan vasta alkusoittoa

Yhdysvalloissa joukko osavaltioita on aloittanut tutkinnan somejätti Facebookin toiminnasta.

New Yorkin osavaltion yleisen syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään, tukahduttiko Facebook kilpailua ja onko se vaarantanut käyttäjien tietoja.

Yhdysvalloissa uskotaan, että Facebookin ja muiden teknologiajättien toiminnasta avataan myös useita muita tutkintoja.

Aiemmin tänä vuonna maan oikeusministeriö kertoi arvioivansa suurten teknologiayritysten toimia.

Lisäksi heinäkuun lopulla uutisoitiin, että Facebook on sopinut Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomission kanssa maksavansa viiden miljardin dollarin sakon käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

STT

