USA:n televisiosarjojen terävin kärki koolla – Emmyillä palkittu jo komediatähdet

Viime vuoden parhaita televisiosarjoja palkitaan parhaillaan Yhdysvalloissa Los Angelesissa, missä on käynnissä jokavuotinen Primetime Emmy -gaala.

Gaalassa on jo jaettu komediasarjoihin liittyvät näyttelijäpalkinnot. Parhaan naispääosan palkinto komediasarjoista meni Phoebe Waller-Bridgelle, joka esittää pääosaa sarjassa Fleabag. Waller-Bridge on myös luonut synkkää huumoria viljelevän sarjan.

Parhaan naissivuosan palkinnon pokkasi Alex Borstein, joka näyttelee 50-luvun koomikosta kertovassa The Marvelous Mrs. Maisel -sarjassa.

Parhaan miespääosan komediasarja-Emmyllä palkittiin Barry-sarjan Bill Hader. Hän pokkasi samaisen palkinnon myös viime vuonna.

Parhaan miessivuosan palkinnon komediasarjoista sai Tony Shalhoub, niin ikään The Marvelous Mrs. Maisel -sarjasta.

”Televisio ei ole koskaan ollut näin pirun hyvää”

Microsoft Theaterissa pidettävä gaala juhlitaan tänä vuonna ilman juontajaa, kuten Oscar-gaala aiemmin tänä vuonna. Viihdeyhtiö Fox Entertainmentin toimitusjohtaja Charlie Collier totesi aiemmin CNN:n mukaan, että tänä vuonna tuottajat päättivät keskittyä moniin sarjoihin, jotka kilpailevat nyt viimeistä kertaa Emmyistä. Fox televisioi gaalan.

Lopettavien sarjojen joukossa ovat muun muassa suurisuisesta varapresidentistä kertova Veep ja historiallisen Emmy-ehdokkuuspotin kerännyt fantasiadraama Game of Thrones.

Gaalan avasi Breaking Bad -sarjan Bryan Cranstonin kunnianosoitus television menestykselle.

– Televisio ei ole koskaan ollut isompi. Televisio ei ole koskaan merkinnyt enempää. Eikä televisio ole koskaan ollut näin pirun hyvää, Cranston totesi.

Gaalassa on vielä jakamatta muun muassa draamasarjojen palkinnot. Ehdolla parhaaksi draamasarjaksi ovat Better Call Saul, Bodyguard, ennakkosuosikki Game of Thornes, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession ja This is Us.

Emmy-palkintoja jaetaan monissa eri kategorioissa pitkin vuotta. Ylen Luottomies-komediasarja on ehdolla kansainvälisessä Emmy-gaalassa. Kansainväliset Emmy-palkinnot jaetaan 25. marraskuuta.

https://www.cnn.com/2019/08/07/entertainment/emmy-awards-no-host/index.html

STT