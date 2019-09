USA:n valtavassa opioidioikeudenkäynnissä alustava sopu – hinta jopa 12 miljardia dollaria

Yhdysvalloissa lääkeyhtiö Purdue Pharma on päässyt alustavasti sopuun suuressa opioidikriisiä käsittelevässä oikeusjutussa. Asiasta kertoivat useat yhdysvaltalaisviestimet.

23 osavaltiota ja muun muassa yli 2 000 kaupunkia ja piirikuntaa on haastanut Purdue Pharman oikeuteen yrityksen osallisuudesta Yhdysvaltoja piinanneeseen opioidikriisiin.

Washington Postin mukaan sopimuksen hinta on arviolta 10-12 miljardia dollaria. Lehti kertoo, että osa osavaltioiden yleisistä syyttäjistä ei kuitenkaan ole vielä valmis hyväksymään sopimusta.

https://www.washingtonpost.com/health/purdue-pharma-reaches-tentative-settlement-in-federal-lawsuit-and-some-state-litigation/2019/09/11/ce6cb942-d4b8-11e9-9343-40db57cf6abd_story.html

STT