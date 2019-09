Uusi avaus vesihuollossa

Salon vesitarpeisiin esitettiin tällä viikolla uusi, sopuisa ratkaisu. Vasta valmistuneen suunnitelman mukaan Salon ja Someron vesijohtoverkostot yhdistetään.

Naapurikaupunkien vesiyhteistyö oli pitkään kädenvääntöä, saako Salo pumpata pohjavettä harjualueelta Salon ja Someron rajamailla. Hanke kaatui lopulta siihen, että tarvittavaa määrää vettä ei voitukaan ottaa luontoarvoja vaarantamatta. Kiikalan ottamoille ei saatu elää aluehallintovirastolta uutta lupaa.

Nyt kellossa on toinen ääni. Someron Vesihuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Mäki-Teeri sanoi Salon Seudun Sanomissa (SSS 19.9.), että yhteistyötä tarvitaan ja että veden myynti on ainoa tapa toimia.

Vesihuoltoyhtiön toimitusjohtaja Kalle Maaranen tiivisti tilanteen: toisella on vettä, ja toisella on tarve.

Salolla on tarve, ja Somerolla on vettä yli oman tarpeen.

Vesi on kaiken elämän ja toiminnan edellytys, ja sen saanti pitää turvata. Salossa kysymys on myös kaivattujen tulevien investointien mahdollistamisesta.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen, Liikelaitos Salon Veden, Someron Vesihuolto Oy:n ja Varsinais-Suomen liiton yhdessä laatimassa vesihuoltosuunnitelmassa kurotetaan kahdenkymmenen vuoden päähän, ja Salon ja Someron yhteistyön ensimmäinenkin vaihe toteutuisi vasta vuonna 2025.

Someron suunta vaatii vajaan kolmen miljoonan euron investointeja. Paljon kalliimmasta kokonaisuudesta puhutaan suunnitelman Turku-osuudessa. Pitkä aikavälin ajatus on, että Salo voisi ostaa tekopohjavettä Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Se ei olisi vain kahden kauppa, sillä mukaan voisivat tulla myös Paimio ja Sauvo.

Veden osto Somerolta ei suoraan tarkoita Salon omien ottamoiden sulkemista. Osa ottamoista alkaa kuitenkin jo olla käyttöikänsä päässä, ja niistä on luovuttava.

Yhteistyötä on avattava eri suuntiin vesihuollon turvaamiseksi. Siitä huolimatta Salon Veden tavoitteena on hyvä olla omavaraisuus niin, että ostovettä käytetään tarvittaessa vain tilapäisesti. Häiriöt vettä myyvien naapuriyhtiöiden toiminnassa eivät saa uhata salolaisten veden saantia.