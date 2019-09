Uusi maksupalveludirektiivi voimaan – kuluttajalle ei muutoksia ensi alkuun

Lauantaina astuu voimaan EU:n uusi maksupalveludirektiivi, jonka odotettiin tuovan tänä syksynä suuria muutoksia asiointiin verkkokaupoissa ja verkkopankeissa. Toisin käy – tavallisen kuluttajan kannalta mikään ei ensi alkuun muutu.

Maksupalveludirektiivin ydintä on vahva tunnistautuminen. Finanssivalvonta (Fiva) myönsi viime viikolla lisäaikaa verkkokaupan osapuolille järjestelmien rakentamiseksi vahvaa tunnistautumista varten.

Finanssialan johtava asiantuntija Teija Kaarlela kertoo, että vahvassa tunnistautumisessa täytyy olla kaksi toisistaan riippumatonta tekijää. Kaupan kassalla mikään ei muutu jatkossakaan, sillä kassalla esitettävä maksukortti on tunnistautumisessa fyysinen hallussapitotekijä ja toisena pin-koodi on tunnistautumistekijä, jonka vain asiakas tietää.

Sen sijaan verkkokaupassa asiakas syöttää itse kortin tiedot, eikä kortin fyysistä hallussapitoa voi todistaa.

– Fyysisessä kaupassa ei tule muutosta, mutta verkkokaupan puolelle tulee muutos. Sinne täytyy löytää uusia tekijöitä tunnistautumiseen, Kaarlela sanoo.

Finanssivalvonta vaatii, että myöhemmin tänä vuonna kaikilla sen valvottavilla on oltava suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi.

Yhtenäistä määräaikaa ei ole annettu

Maksupalveludirektiivi edellyttää sitä, että verkkopankkien painetuista tunnuslukulistoista on luovuttava. Ne ovat kopioitavissa helposti, joten ne eivät kelpaa vahvaan tunnistautumiseen. Fiva ei kuitenkaan edellytä luopumista painetuista listoista toistaiseksi, sillä kuluttajien asiointiin ei saa tulla keskeytyksiä.

– Fiva nimenomaan kertoi, että painettuja tunnuslukulistoja voidaan käyttää niin kauan, kun saadaan korvaavat menettelyt laajasti käyttöön. Mitään yhtenäistä määräaikaa ei annettu, vaan tilanne pitää katsoa pankkikohtaisesti, Kaarlela kertoo.

Pankit tarjoavat ratkaisuksi mobiilitunnistautumista tai tunnuslukulaitetta. Ainakin OP ja S-Pankki jatkavat kuitenkin tunnuslukulistojen käyttöä vaihtoehtoisena tunnistautumismenetelmänä.

Painettujen tunnuslukulistojen lisävahvistukseksi voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi tunnistautuminen tekstiviestin avulla.

Ei tarvita sopimuksia pankkien kanssa

Uusi maksupalveludirektiivi mahdollistaa uudenlaisia palveluja, joita ovat erilaiset tilitietopalvelut ja maksutoimeksiantopalvelut.

– Mitä ne palvelut oikeasti ovat, jää nähtäväksi, Kaarlela sanoo.

Hän veikkaa, että maksutoimeksiantopalveluissa ne voivat alkuvaiheessa olla aivan samoja palveluita, joita toimii jo verkossa. Tällä hetkellä palveluidentarjoajilla on sopimukset kaikkien pankkien kanssa, minkä perusteella ne pääsevät antamaan pankeille maksutoimeksiantoja.

Jatkossa maksutoimeksiantopalveluiden tarjoajat eivät tarvitse sopimuksia pankkien kanssa, vaan ne voivat käynnistää maksut suoraan asiakkaan tililtä.

STT

