Uusi Megafauna-veistos elävöittää kaupunkikuvaa Veturitallin edessä

Salossa asuvan kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen (s. 1970) sunnuntaina Salossa paljastettu Megafauna on kaikille salolaisille väriä arkeen tuova veistos. Viisi metriä korkea Megafauna sijoittuu taidemuseo Veturitallin etupihalle lähelle J-O Mallanderin tiilistä koottua Kohti puhdasta maata -teosta.

– Veistos oli ensi alkuun tarkoitus sijoittaa liikenneympyrään, mutta se päätyi museon piha-alueelle. Tämä oli selvästi parempi ratkaisu, sillä nyt ihmiset pääsevät lähemmäs teosta ja voivat näin tarkastella sitä eri kulmista samalla kun tausta vaihtuu. Toki sitä voi katsoa myös kauempaa, Kimmo Schroderus toteaa.

Vaikka teos on massiivinen, on haponkestävästä teräksestä valmistettu veistos samalla olemukseltaan keveä ja jopa ilmava.

– Megafaunan voi kukin katsoja tulkita eri näkökulmista mieleisekseen omaa mielikuvitustaan käyttäen. Jokainen tulkinta on oikea, ei ole vain taiteilijan itsensä kertomaa yhtä totuutta, Schroderus naurahtaa.

Hän vertaa veistoksen katsomista vaikkapa pilvien ja niiden vaihtuvien muotojen tulkintaan.

Kimmo Schroderus sanoo Megafaunan edustavan hänen innostustaan liikkeen kuvaamiseen, läpinäkyvyyteen ja pintojen heijastavuuteen. Tätä kaikkea Megafauna tarjoaa.

– Nimi, jonka vaimoni Noora Schroderus keksi, viittaa eläimistöön ja samalla minulle tyypilliseen suureen kokoon. Megafauna on tavallaan jatkoa aiemmalle veistossarjalleni Nelijalkaiset. Eläin on aiheena sopivan herkullinen ja monipuolinen assosiaatioiden lähde. Jalat ovat käytännöllinen ja looginen tapa nostaa teoksen runsaampi osa ylös paremmalle katsomiskorkeudelle, Schroderus paljastaa.

– Salon teoksen lähin ”sukulainen” tuosta aiemmasta sarjasta paljastettiin pari viikkoa sitten Porvoossa. Se ei kuitenkaan ollut tilausteos Megafaunan tavoin.

– Myös veistosten perusajatus on erilainen, Schroderus täsmentää.

Kuvanveistäjä tunnetaan suurikokoisista, metallista kokoon hitsatuista töistä, jotka on tarkoitettu julkisiin tiloihin.

Schroderus muistelee yhä äänessään pientä ihmetystä, jos kohta samalla ihailua, runsaan vuoden takaista hetkeä. Elokuussa 2018 Ylöjärvellä paljastettiin hänen toteuttamansa Eppu Normaali -aiheinen veistos Alamökki, ja tapahtumaa oli seuraamassa noin 4 000 hengen yleisö.

– Se oli sellainen kerran elämässä -kokemus.

Kimmo Schroderuksella on myös toinen mahdollisuus samankaltaiseen hulabalooseen, sillä hän on mukana kuuden kuvanveistäjän joukossa, josta yksi valitaan tekemään veistos Matti Nykäsestä.

– Tekijä valitaan luonnosten perusteella ensi vuoden alussa. Jos minun ehdotukseni valitaan, se on hyvä, mutta jos ei, niin elämä jatkuu, jyväskyläläissyntyinen Schroderus toteaa.

Hän toteaa naureskellen, kuinka hän on 80-luvun alussa nähnyt kerran Jyväskylässä Nykäsen hyppäävän.

Salon taidemuseo tilasi teoksen Kimmo Schroderukselta runsas vuosi sitten keväällä 2018. Vuosi oli samalla taidemuseon 20-vuotisjuhlavuosi.

– Prosessi käynnistyi jo vuotta aikaisemmin. Oikeastaan ensimmäisen kerran teostilaus Saloon oli pohdinnassa jo yli kymmenen vuotta sitten museonjohtaja Laura Luostarisen kanssa, Kimmo Schroderus kertoo.

Teos hankittiin Suur-Seudun Osuuskaupan, entisen Salon Seudun Osuuskaupan, kaksikymmentä vuotta sitten perustaman SSO:n rahaston kautta. Rahasto jakoi vuosittain taidestipendin toimialueen taiteilijalle tai taideopiskelijalle vuoteen 2015 asti.

Tuon jälkeen stipendirahoja kartuttaneet lisäpääomat palautettiin. Samalla lopetettiin taidemuseon stipendirahasto, jolloin varat siirtyivät museon vapaasti käytettäviksi. Megafauna on taidemuseon ensimmäinen hankinta, johon kyseistä rahaa käytetään.

Kuluvalla viikolla Helsingin Habitare-messuilla esitellään Kimmo Schroderuksen teokseen perustuva kolmiulotteinen matto. Sitä hän ei ole konkreettisesti ollut tekemässä vaan suunnittelemassa ja kommentoimassa.