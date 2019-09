Uusi yritys maanantaina – Britannian hallitus äänestänee vaaleista uudelleen tilanteen muututtua

Britannian hallitus aikoo tuoda ehdotuksen uusista vaaleista parlamentin äänestettäväksi jälleen maanantaina. Edellinen ehdotus kaatui keskiviikkona.

Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow on aikaisemmin vastustanut saman esityksen käsittelyä toistamiseen parlamentissa. Hallituksen mukaan olosuhteet muuttuvat kuitenkin merkittävästi sen jälkeen kun lakiesitys sopimuksettoman brexitin estämisestä on hyväksytty.

Britannian parlamentin ylähuoneen edustaja, lordi Thomas Henry Ashton on vakuuttanut, että ylähuone saa lakiesityksen Britannian sopimuksettoman EU-eron torjumisesta käsiteltyä niin, että se on valmis perjantain aikana, kertoi BBC.

Ashton kertoo ylähuoneen saaneen alahuoneen puhemieheltä vakuudet siitä, että ylähuoneen lakiesitykseen mahdollisesti haluamat muutokset käsitellään maanantaina. Tämän jälkeen lakiesityksestä äänestetään ja se lähetetään mahdollisen läpimenon jälkeen kuningattaren vahvistettavaksi.

Johnsonin suunnitelmille kovia kolauksia

Britannian pääministerin Boris Johnsonin brexit-suunnitelmat kärsivät keskiviikkoiltana parlamentissa kaksi kovaa iskua.

Parlamentin alahuone ei hyväksynyt illan äänestyksessä hallituksen esitystä uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Lisäksi alahuone antoi tukensa laille, jonka tarkoitus on estää maan EU-ero ilman sopimusta.

Laki velvoittaisi pääministeriä pyytämään EU:lta lykkäystä brexitiin, jos uutta erosopimusta EU:n kanssa ei ole syntynyt lokakuun EU-huippukokoukseen mennessä. Britannian on ollut määrä erota EU:sta 31. lokakuuta, mutta laissa kaavailtu jatkoaika jatkuisi ensi tammikuun loppuun saakka.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela muistutti torstaina, että mahdollinen jatkoaika vaatii myös EU:n hyväksynnän.

– Toistaiseksi ei ainakaan ole ollut näkyvissä sellaista asiaa, joka perustelisi jatkoajan myöntämisen, Jokela kertoi STT:lle.

Johnson seisotti poliisioppilaita

Vaikka Johnsonin brexit-strategia oli saanut tuoreeltaan kovia kolhuja, hän julisti torstaina, että maan on lähdettävä unionista lokakuun lopussa. Johnson joutui myös kritiikin kohteeksi Pohjois-Englannin Wakefieldissä sijaitsevassa poliisioppilaitoksessa pitämänsä puheen jälkeen.

Joukko poliisioppilaita oli joutunut seisomaan pääministerin takana hänen yli tunnin kestäneen puheensa aikana ja yksi oppilaista näytti pyörtyneen kesken kaiken.

Johnson huomasi tilanteen ja totesi yleisölle sen olleen hänelle merkki lopettaa puhe. Pääministeri kuitenkin jatkoi vielä tämän jälkeen.

– Tämä on Boris Johnsonilta vallan väärinkäyttöä, kun hän laittaa niin monet poliisit keskeyttämään harjoituksensa ja työnsä ollakseen osana hänen poliittista temppuaan, työväenpuolueen kansanedustaja Yvette Cooper kommentoi tapahtunutta.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49588186

STT

Kuvat: