Uutisruno-kilpailun finalistit on valittu! Lue ja äänestä suosikkiasi

Salon Seudun Sanomien heinäkuussa julkistettu Uutisruno-kilpailu on edennyt äänestysvaiheeseen. Kilpailuun saapui kymmeniä runoja, joista SSS:n toimitus valitsi kuusi finalistia.

Osallistujien sähköpostiviesteistä ja kirjeistä selviää, että runojen pohtiminen innosti monia. Runoja oli riimitelty myös porukalla. Kiitos kaikille osallistujille!

Kaikki halukkaat voivat tehdä oman uutisrunonsa Taiteiden Yä -tapahtumassa 5. syyskuuta. SSS:n teltalla voi myös äänestää suosikkiaan näytillä olevien kuuden finalistin joukosta.

Verkon äänestyslomake on tämän jutun lopussa runojen jälkeen. Äänestys päättyy maanantaina 9.9.

MUISTOT

JÄÄVÄT ELÄMÄÄN

EN UNOHDA

VOIN VIELÄKIN MUISTELLA

VAIN TUOKSUN VUOKSI

JOKAINEN TIETÄÄ

SAI OLLA VARMA

MUISTAN IKÄNI NUORUUSVUODET

MUISTAN NE VALOISAT YÖT

ENÄÄ EN JAKSA LÄHTEÄ

SAMAAN AIKAAN

YKSI JUHANNUS

MUISTOJEN HELMINAUHAAN

Anski Raunio

PÄÄLLIMMÄINEN AIKA ON PYSÄHTYNYT

EI VOI KIIREHTIÄ

ON SAATAVA ENSIMMÄINEN KOSKETUS

VASTARINNASTA HUOLIMATTA

AJATUKSET SIVUUN

SE ON IKKUNA KOHTI SUUREMPAA

AJATTELIN

VOI TULLA VIELÄ HYVÄ

JA NÄIN KÄVI

Eeva Laine

AHVEN TORSTAINA MYHÄILI,

TOTISEMPI POHJALLA MÖLLÖTTI,

PIKKUKALOJA MUREHTI.

KYMMENKUNTA SÄRKEÄ, EIHÄN KUMMEMPAA,

ON JÄÄNYT KOUKKUUN.

LEPÄSI AHVEN, SALAKKA, EI OLE EKA KERTAA

KÄYTY OKSIIN, KAISLOIHIN.

ON ENSILUOKKAINEN, AIVAN IHASTUTTAVA!

– KEHUI JA KIITTI.

NELJÄ MATOA JA TOUKKIA

YHTÄ VOITTAJAA ODOTTI!

Hanna-Maija Saarimaa

PERSIANLAHDELLA

VESILLÄ OLLEEN MERIMIEHEN

AVUNPYYNTÖ TAVANOMAINEN

KANSSA EDELLISEN PRESIDENTIN

YHTEENOTOT

VIIME HETKILLÄ KUITENKIN

HETKESSÄ SYNKISTÄÄ KOKO MAAILMAN

TURVAAVIA SOTILASALUKSIA

PERSIANLAHDELLE LUVASSA

Enni Paananen

TÖRMÄTÄ

ULKOPUOLISIIN VIERAISIIN

VARJOISELLA SEINÄMÄLLÄ

KUN ULKONA RIEHUU HUONO SÄÄ.

TÄNÄÄN

OLI HILJAISEMPAA

KUN PANIIKKIPILVIÄ EI NÄKYNYT

PIMENNETYSSÄ HUONEESSA

KUVIA MONISTA HETKISTÄ.

AIKA PÄÄSI LOPPUMAAN.

KAIPAAVIEN KUVIEN MÄÄRÄ KASVAA.

Anski Raunio

VEDEN ÄÄRELLÄ

KIVENNYPPYLÄN KUPEESSA

RAKKAUS

HERÄÄ ROIHUUN

YLISTYSTÄ

VÄREILYÄ

ONNESTA

MURHEESTA TYYSTIN

Salme Kortesoja

