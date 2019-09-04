Uutisruno-kilpailun finalistit on valittu! Lue ja äänestä suosikkiasi

Salon Seudun Sanomien heinäkuussa julkistettu Uutisruno-kilpailu on edennyt äänestysvaiheeseen. Kilpailuun saapui kymmeniä runoja, joista SSS:n toimitus valitsi kuusi finalistia.
Osallistujien sähköpostiviesteistä ja kirjeistä selviää, että runojen pohtiminen innosti monia. Runoja oli riimitelty myös porukalla. Kiitos kaikille osallistujille!
Kaikki halukkaat voivat tehdä oman uutisrunonsa Taiteiden Yä -tapahtumassa 5. syyskuuta. SSS:n teltalla voi myös äänestää suosikkiaan näytillä olevien kuuden finalistin joukosta.
Verkon äänestyslomake on tämän jutun lopussa runojen jälkeen. Äänestys päättyy maanantaina 9.9.
MUISTOT
JÄÄVÄT ELÄMÄÄN
EN UNOHDA
VOIN VIELÄKIN MUISTELLA
VAIN TUOKSUN VUOKSI
JOKAINEN TIETÄÄ
SAI OLLA VARMA
MUISTAN IKÄNI NUORUUSVUODET
MUISTAN NE VALOISAT YÖT
ENÄÄ EN JAKSA LÄHTEÄ
SAMAAN AIKAAN
YKSI JUHANNUS
MUISTOJEN HELMINAUHAAN
Anski Raunio
PÄÄLLIMMÄINEN AIKA ON PYSÄHTYNYT
EI VOI KIIREHTIÄ
ON SAATAVA ENSIMMÄINEN KOSKETUS
VASTARINNASTA HUOLIMATTA
AJATUKSET SIVUUN
SE ON IKKUNA KOHTI SUUREMPAA
AJATTELIN
VOI TULLA VIELÄ HYVÄ
JA NÄIN KÄVI
Eeva Laine
AHVEN TORSTAINA MYHÄILI,
TOTISEMPI POHJALLA MÖLLÖTTI,
PIKKUKALOJA MUREHTI.
KYMMENKUNTA SÄRKEÄ, EIHÄN KUMMEMPAA,
ON JÄÄNYT KOUKKUUN.
LEPÄSI AHVEN, SALAKKA, EI OLE EKA KERTAA
KÄYTY OKSIIN, KAISLOIHIN.
ON ENSILUOKKAINEN, AIVAN IHASTUTTAVA!
– KEHUI JA KIITTI.
NELJÄ MATOA JA TOUKKIA
YHTÄ VOITTAJAA ODOTTI!
Hanna-Maija Saarimaa
PERSIANLAHDELLA
VESILLÄ OLLEEN MERIMIEHEN
AVUNPYYNTÖ TAVANOMAINEN
KANSSA EDELLISEN PRESIDENTIN
YHTEENOTOT
VIIME HETKILLÄ KUITENKIN
HETKESSÄ SYNKISTÄÄ KOKO MAAILMAN
TURVAAVIA SOTILASALUKSIA
PERSIANLAHDELLE LUVASSA
Enni Paananen
TÖRMÄTÄ
ULKOPUOLISIIN VIERAISIIN
VARJOISELLA SEINÄMÄLLÄ
KUN ULKONA RIEHUU HUONO SÄÄ.
TÄNÄÄN
OLI HILJAISEMPAA
KUN PANIIKKIPILVIÄ EI NÄKYNYT
PIMENNETYSSÄ HUONEESSA
KUVIA MONISTA HETKISTÄ.
AIKA PÄÄSI LOPPUMAAN.
KAIPAAVIEN KUVIEN MÄÄRÄ KASVAA.
Anski Raunio
VEDEN ÄÄRELLÄ
KIVENNYPPYLÄN KUPEESSA
RAKKAUS
HERÄÄ ROIHUUN
YLISTYSTÄ
VÄREILYÄ
ONNESTA
MURHEESTA TYYSTIN
Salme Kortesoja
Arvomme äänestäneiden kesken SSS 100 vuotta -tuotepalkintoja.
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