Uutissuomalainen: Ex-pääministeri Esko Aho arvostelee hallitusta 2 miljardin alijäämästä

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) arvostelee Uutissuomalaisen haastattelussa hallituksen budjettiesityksen kahden miljardin euron alijäämää ja elvytyksen ajankohtaa.

– Jos uskotaan, että elvytystä tarvitaan, sen aika ei ole nyt, vaan paljon myöhemmässä vaiheessa. Tässä voi käydä niin, että bensa on loppu, kun pitäisi painaa kaasua, Aho sanoo Uutissuomalaiselle.

Ex-pääministeri kertoo ymmärtävänsä hallituspuolueiden poliittiset paineet. Ne haluavat näyttää suunnan muuttuneen.

Aho kuitenkin muistuttaa, että kaikkein vaarallisimmat vaiheet Suomen taloudessa ovat silloin, kun maailmalla alkaa mennä huonosti.

– Silloin meillä on suuri riski tehdä virheitä. Kaikkein pahimpien notkahdusten taustalla on tällaisissa tilanteissa tehty virhearvio, Aho sanoo.

Aho toimi pääministerinä vuosina 1991-1995.

STT

Kuvat: