Vain kaksi päivää Salon Taiteiden Yähän

Toista kertaa järjestettävä Salon Taiteiden Yä täyttää kaupungin keskustan torstaina kymmenillä erilaisilla tapahtumilla. Kun viime vuonna mukana oli noin 40 paikallista kulttuuritoimijaa, nyt niitä on mukana reilusti yli 50. Jos myös kaikki yritykset lasketaan, Taiteiden Yässä on mukana yli 100 toimijaa.

– Tämä on saanut aikaan Salossa aivan mahtavaa kulttuuritoimijoiden yhteistyötä, kiittelee tapahtuman pääjärjestäjän EtnoSalo ry:n Sanna Jousi.

Taiteiden Yän päätapahtumapaikat ovat samat kuin viime vuonna: tori ja Helsingintie Horninkadulta Rummunlyöjänkadulle. Helsingintien tapahtuma-alueella on runsaat 30 myyjää ja näytteilleasettajaa. Lisäksi tarjolla on muun muassa sirkustelua, boffausta, jazz-musiikkia ja tanssia.

Torin lavalla on ohjelmaa klo 17–22. Kohokohtiin kuuluu paikallisten tekstiilialan ammattilaisten yhteistyöprojekti Ekomuotinäytös Lux, joka nähdään kahdesti, klo 18 ja 20.

Yhtä kauan on torilla avoinna myös Jättipiknik, johon on tulossa noin 30 ruokakojua.

– Pääasiassa tarjolla on suolaista syötävää, mutta myös makeaa. Ja myös vegaanista ruokaa, kertoo Jättipiknikiä järjestävä Mervi Turunen.

– Torilla on myös tosi paljon katettua tilaa, eli ei haittaa, vaikka sataisi. Kun on käynyt läpi kaikki illan riennot, kannattaa vielä tulla herkuttelemaan, hän vinkkaa.

Uutta tänä vuonna ovat muun muassa kaupungintalolla järjestettävät opastetut kierrokset klo 16.30–19. Kierrokset lähtevät liikkeelle talon infopisteeltä non-stoppina.

– Viime vuonna toivottiin kovasti, että kaupungintalolla olisi opastettuja kierroksia, ja nyt ne sitten toteutettiin. Niitä vetää muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo. Lapsille on klo 17.30 ja 18.30 omat kierrokset kaupunginjohtaja Lauri Innan kanssa, kertoo kaupungin kyläasiamies Henrik Hausen.

Salon kaupunki on mukana Taiteiden Yässä myös monilla muilla tempauksilla. Meritalon museossa esimerkiksi on harvinainen tilaisuus päästä kuvauttamaan itsensä vanhan ajan valokuvaamossa. Porilainen valokuvaamo Studio 1851 ottaa potretteja klo 17–21 paljekameralla ja tekee kuvat käsityönä hopeagelatiinimenetelmällä.

– Kuvaamossa otetaan 3–4 hengen perhekuvia, ja hyvin käyttäytyvät lemmikitkin saavat tulla mukaan. Rekvisiittaa voi tuoda itse, mutta Salon Teatterikin on sitä meille lainannut. Kuvaus kestää noin 15 minuuttia, sillä vanhan ajan kuvauksessa pitää olla pitkään hymyilemättä hiljaa. Varauksia ei oteta, eli tullessaan saa jonotusnumeron, kertoo intendentti Mia Juva.

Kuvaus maksaa 10 euroa. Pääosa Taiteiden Yän tapahtumista on kuitenkin maksuttomia. Muun muassa Taidemuseo Veturitalliin pääsee ilmaiseksi klo 18–22.

– Ainakin viime vuonna ihmiset löysivät Taiteiden Yässä hienosti Veturitalliin. Silloin meillä oli 1 500 kävijää. Stefan Bremerin näyttely on nyt avoinna viimeistä viikkoa. Lisäksi pihalla on taidekirppis, ja musiikkia tarjoaa Kabinettiorkesteri, kertoo intendentti Pirjo Juusela-Sarasmo.

Taiteiden Yässä tapahtuu paljon muuallakin kuin torilla ja Helsingintiellä. Toimintaa on muun muassa Kauppakeskus Plazassa, Kulttuuritalo Villissä ja Astrum-keskuksessa.

Astrumissa on klo 17–20 Astrum-suunnistus, jonka osanottajien kesken arvotaan palkintoja. Elektroniikkamuseossa on puolestaan klo 16–21 avoimet ovet ja pelien ilta. Yleisöopastusten lisäksi pelattavissa on muun muassa nostalgisia videopelejä, ja omat vanhat pelinsä voi tuoda lauta-, pc- ja konsolipelien vaihtotorille.

Teatteri Provinssissa on klo 18–20 suurmusikaali Tohtori Živagon avoimet tanssi- ja lauluharjoitukset. Salon Teatterissa taas on Puhdistus-näytelmän avoimet harjoitukset klo 18 ja 19.

– Paikalla pääsee aistimaan tunnelmia kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa sekä näkemään ohjaajan ja näyttelijän yhteistyötä, kuvailee tuotantosihteeri Miia Raivikko-Alhoranta.

Salon kirkkoon voi mennä rauhoittumaan, kun on aikansa kulkenut paikasta paikkaan, vinkkaa aluekappalainen Miika Rosendahl . Siellä kuullaan tasatunnein musiikkia klo 16–23.

– Klo 17.30 on luvassa myös pappien kirkkovaatenäytös. Lisäksi esillä on kirkkotekstiilien näyttely, Rosendahl mainitsee.

Taiteiden Yän koko ohjelma löytyy verkosta osoitteesta taiteidenya.net. Sivuilla on uutena palveluna myös Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemä opaskartta, johon tapahtumat on merkitty. Lisäksi isoja ohjelmalakanoita on esillä muun muassa Plazassa, kaupungintalolla, pääkirjastossa, Prismassa, K-Citymarketissa ja torilla kaupungin infokontilla.

Taiteiden Yän aikana infokontilla päivystävät myös tapahtuman järjestäjät, joilta saa tietoa ohjelmasta.

Salkkari esillä

Helsingintiellä,

Sanomalehden

Yä täyttyi hetion myös mukana Taiteiden Yässä. 100-vuotisjuhliaan viettävä Salkkari on esillä Helsingintien tapahtuma-alueella, missä sen pisteelle voi tulla juttelemaan lehdentekijöiden kanssa sekä ihastelemaan Uutisruno- ja Taidetta Salkkarista -kilpailujen satoa. Yleisö voi äänestää kummassakin kisassa suosikkiaan, ja äänestäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.

Salkkari järjestää myös samana iltana klo 22.30 alkaen lehtitalossaan Sanomalehden Yä -tapahtuman, jossa ihmiset pääsevät katsomaan, kuinka Salkkari painetaan. Mukaan mahtuu 30 henkeä, ja ilmoittautuminen oli maanantaina. Paikat tulivat täyteen nopeasti.