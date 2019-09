Valtatie 5 suljetaan Baana 19 -lentotoimintaharjoituksen takia

Valtatie 5 suljetaan tänään Baana 19 -lentotoimintaharjoituksen takia kello 12 alkaen. Karjalan lennosto järjestää Baana 19 -harjoituksen Heinolan Lusiin perustettavassa maantietukikohdassa 9.-13. syyskuuta. Harjoitukseen osallistuu ilmavoimien henkilöstöä ja varusmiehiä.

Valtatie 5 avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 13. syyskuuta kello 18 mennessä.

Kiertotie järjestetään Lusintietä pitkin. Kiertotiellä on alennettu nopeusrajoitus ja pysäköintirajoituksia.

Suljettava tieosuus on maantietukikohdan eteläpäässä Heinolan moottoritien ja Jyväskyläntien liittymän sekä pohjoisessa valtatie 5:n ja Lusintien risteyksen välinen alue.

Ilmavoimien verkkosivuilla kerrotaan, että harjoituksessa ilmavoimien ohjaajat lentävät lentokoulutusohjelmien mukaisia harjoituslentoja tilapäiselle sotilaslentopaikalle erilaisissa olosuhteissa. Lentotoimintaan osallistuu F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä, Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä kuljetus- ja yhteyskoneita. Pääosin koneet harjoittelevat laskeutumista ja lentoon lähtöä.

Varsinainen lentäminen alkaa maanantaina ja päättyy torstaina. Lentotoimintaa on päivittäin kello 9-23 välisenä aikana.

STT

