Valtiovarainministeri Lintilälle tonni täyteen – tuhat päivää ministerinä

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on ollut tänään tuhat päivää ministerinä. Lintilä aloitti ministerinuransa elinkeinoministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa vuoden 2016 lopulla.

Eniten nykyisessä hallituksessa ministeripäiviä on ollut ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr.), runsaat 1 900. Toiseksi kokeneimmat ministerit ovat RKP:n oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja SDP:n perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Heillä on yli 1 500 ministeripäivää.

Antti Rinteen (sd.) hallitus on ollut vallassa 111 päivää.

STT

