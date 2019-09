Valtiovarainministeriön viestintäjohtaja: Hetemäki ei hae jatkoa kansliapäällikön tehtävässä

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ei aio hakea jatkopestiä kansliapäällikön tehtävässä. Asiasta kertoo ministeriön viestintäjohtaja Liinu LehtoTwitterissä.

Lehdon mukaan Hetemäki kertoi ratkaisustaan ministeriön henkilöstöinfossa. Hetemäki oli luvannut kertoa ratkaisustaan ensiksi ministeriön väelle.

Kansliapäällikön virka tulee julkiseen hakuun pian, koska Hetemäen seitsemän vuoden määräaikainen virka on katkolla maaliskuussa. Hetemäki täyttää syyskuun puolivälissä 63 vuotta.

Valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg kertoi Twitterissä, että virka tulee haettavaksi lokakuussa. Uuden kansliapäällikön virka täytetään viideksi vuodeksi 1. maaliskuuta alkaen.

Hetemäki on tehnyt pitkän uran valtiovarainministeriön palveluksessa. Hän toimi ennen nimitystä kansliapäälliköksi alivaltiosihteerinä ja sitä ennen muun muassa kansantalousosaston päällikkönä. Hän on myös Sitran hallituksen puheenjohtaja.

https://twitter.com/LiinuLehto/status/1168404859659460608

https://twitter.com/PaiviNerg/status/1168411827849584640

STT

