Vastapainoa yksin puurtamiselle – syysnäyttely kokoaa harrastajat ja teokset Siniseen taloon

– Yksin puurtaminen on työlästä. Maalaan paljon yksin ja hiljaisuudessa, ja tämä sosiaalinen elämä on hyvää kontrastia sille, sanoo Anne Mustajärvi.

Mustajärvi on melko uusi Salon Seudun Taideharrastajat ry:n jäsen. Hän muutti keväällä 2017 Pohjois-Suomesta Saloon ja päätti heti lähteä mukaan taideharrastajien yhdistykseen. Takana oli kymmenen vuotta toimintaa Tornion Kuvataideseurassa.

– Olen täältä kotoisin, ja kun mieheni jäi eläkkeelle, lähdimme Saloon, kertoo Mustajärvi.

Mustajärven ja 21 muun taideharrastajan töitä on esillä viikonlopun ajan Salon Sinisessä talossa.

Näyttelyssä on satakunta teosta kaikkiaan 22 tekijältä. Teemojen ja tekniikoiden kirjo on laaja: esillä on esimerkiksi öljyväritöitä, valokuvia ja keramiikka. Yhteisenä nimittäjänä toimii Salon Seudun Taideharrastajat ry:n jäsenyys.

Myös aiemmin kirjastossa näytillä ollut kierrätystarjotintaideteos on siirretty Siniseen taloon.

Monen muun yhdistyksen tavoin myös Salon Seudun Taideharrastajien aktiiviporukka alkaa olla jo iäkästä.

Yhdistyksen hallituksessa oleva Seija Kämäri kertoo, että suuri syysnäyttely on aikamoinen fyysinenkin ponnistus porukalle.

Yhdistyksessä on kaikkiaan noin 80 jäsentä.

– Viime vuosina uusia jäseniä on tullut niukasti, sanoo Kämäri.

Syysnäyttelyn lisäksi taideharrastajat tekevät kulttuurimatkoja Suomessa ja ulkomailla sekä pitävät kerran vuodessa maalauskurssipäivän ammattiopettajan johdolla. Myös kesäisin pidettävästä Suomi maalaa -tapahtumasta on jo tullut perinne.

Torstaina vietetyssä Taiteiden Yässä yhdistys piti kirjastossa lapsille taidetapahtuman.

Syysnäyttely on myyntinäyttely. Aiempien vuosien kokemusten perusteella sinne odotetaan noin 300 vierasta.

Salon Seudun Taideharrastajat ry:n perinteinen vuosinäyttely Sinisessä talossa la-su klo 12–18