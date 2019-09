Kesän mittaan joukkuetta rakentaessa käy nopeasti selväksi, mitä haetaan ja mitä ei. Mutta harvoin se välittyy parketille asti niin nopeasti kuin kauden 2019–2020 Vilppaan osalta.

Vilppaan uusi päävalmentaja Ville Tuominen on puhunut kliseisesti ”vauhdista ja vaarallisista tilanteista”, mutta klisee on totta.

Vilpas aloittaa puolustamisen korkealta ja tuplaa ahnaasti. Hyökkäyksessä pyritään juoksemaan aina kun vähänkin on paikka. Tilanteisiin mennään kovaa. Korkean intensiteetin ja virheriskin johdosta pelaajarotaation on oltava vähintään yhdeksän pelaajaa, mielellään täydet kymmenen.

Korkeaoktaanisessa syyskoriksessa on vain yksi ongelma: vauhdin kasvaessa järjen on vaikea pysyä menossa mukana.

Vilpas pelasi perjantai-iltana Salohallissa kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa. Laadukas ja fyysinen virolaisvierailija TLU Kalev otti ensimmäisellä puolikkaalla kaiken hyödyn Vilppaan järjettömästä vauhdista. Entisen NBA-pelaajan Martin Müürseppin valmentama Kalev juoksi prässin läpi päästyään helppoja koreja ja pääsi toistuvasti vapariviivalle (Vilpas rikkoi avausvartin aikana 14 kertaa). Tauolle mentiin 12 pisteen (38–50) vierasjohdossa.

Mutta järki tavoitti koko ajan vauhtia. Rikkeistä tuli riistoja, syöttöketjut pitenivät ja edelleen kovan heittojoukkueen edessä oli useammin tyhjää kaarta.

Mikko Koivisto upotti kolmannella neljänneksellä neljä kolmosta, joista viimeisen aivan neljänneksen lopussa patenttikuvion (Teemu Rannikko jättää pallon jalkojen välistä kaarelle) jälkeen. Se siirsi Vilppaan ensimmäistä kertaa ottelussa johtoon (68–67).

Tässä vaiheessa on syytä muistuttaa, että esimerkiksi pitkäkätiset DJ Laster ja Jamuni McNeace pelasivat ensimmäisen ottelunsa ammattilaisena. Varsinkin Laster vakuutti jo kättelyssä.

Vaikka Kalev katkaisi päätösneljänneksellä jokaikisen Vilppaan pisteputken ja kuittasi jokaikisen korin, riitti Vilppaan järki ja energia pitämään ohjat käsissä.

Vuodenaikaan nähden lupaava ilta sai katsojien kannalta riemukkaan lopun, kun Koivisto upotti viimeisen sekunnin voittokolmosen (97–94) noin kymmenestä metristä.

– Nooh. Se nyt oli vähän tollaista, kuusi kolmosta upottanut Koivisto vähätteli.

Koivistokin myönsi, että välillä vauhti voitti järjen.

– Oli mielenkiintoista nähdä, millaista peli on, kun treeneissä vauhtia on ollut välillä vähän liikaakin. Mutta helpompi se on mennä näin päin ja pudottaa sitten vauhtia pois, 20 pistettä lingonnut Koivisto muistutti.

Lasterin ja Koiviston lisäksi onnistujiin kuuluivat erityisesti aggressiivisesti pelaava Tim Coleman ja oman rooliinsa nakutetusti sopiva Reggie Dillard. McNeacekin tulee parantamaan varmasti, kunhan tottuu ensin tuomarilinjaan ja sopeuttaa fyysisyytensä vastaamaan sitä.

Vaikka lopputuloksella ei ole niin väliä, voitto kovatasoisesta vastustajasta nousujohteisen esityksen jälkeen on osoitus prosessin oikeasta suunnasta. Etenkin, kun Vilppaalta puuttui fyysisyyttä ja heittovoimaa yhden Juho Nenosen verran.

Hanhivaara-turnaus, päivä 1:

Vilpas–TLU Kalev 97–94 (16–24, 22–26, 30–17, 29–27)

Vilppaan pisteet/levypallot: Mikko Koivisto 20/0, Henri Kantonen 8/3, Teemu Rannikko 10/1/5 syöttöä, Tim Coleman 17/6, Aatu Kivimäki 5/3, Reggie Dillard 11/0, Jamuni McNeace 9/5, Riku Laine 2/1, DJ Laster 15/8.

Levypallot: 28–27

Syötöt: 23–14

Menetykset: 7–19

Heittoprosentit:

1p: 72–66

2p: 53–62

3p: 43–53

Kouvot–Lahti Basketball 62–66

Loput ottelut: tänään klo 16.15 TLU Kalev–Kouvot ja klo 18.30 Lahti Basketball–Vilpas.

Kouvojen uusi sentteri suoraan Salohalliin

Turnauksen avausottelussa kohtasivat vielä vaiheessa olevat paikallisvastustajat Lahti Basketball ja Kouvot. Ottelu oli ajankohtaan ja kokoonpanoihin nähden odotetun sekava ja vähäkorinen. Lahti käänsi ottelun päätösneljänneksellä itselleen pistein 66–62.

Lahden sentteri Desmond Hubert teki 22 minuutissa kovat tehot 16 pistettä ja 10 levypalloa. Viime kauden seuraansa vastaan pelannut Lahden Tuomas Hirvonen jäi kahdeksaan pisteeseen ja kahteen syöttöön.

Kouvojen ykkönen oli lähes koko ottelun parketilla ollut Severi Kaukiainen, joka heitti 19 pistettä.

Lahti saapui Saloon kolmella amerikkalaispelaajalla ja ilman ex-Vilpas Sami Ikävalkoa .

Kouvoilla oli kokoonpanossa vain kahdeksan pelaajaa, joista kaksi amerikkalaista. Kolmannen amerikkalaisen, 208-senttisen sentterin Duke Sheltonin , sopimus julkaistiin eilen. Shelton saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle myöhään perjantai-iltana. Kouvojen päävalmentajan Tuomas Ojan mukaan Sheltonin on tarkoitus pelata tänään TLU Kalevia vastaan ”ainakin joitain minuutteja”.

Urheilullisesta Sheltonista on lupa odottaa suuria, sillä hän pelasi viime kaudella Slovakian pääsarjaa 19,0 pisteen ja 8,8 levypallon keskiarvoilla ja valittiin sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Shelton oli viime viikot Saksan Bundesliigassa pelaavan Giessenin testissä, mutta jäi ilman sopimusta.​