Veikkaus vähentää peliautomaatteja 3 000:lla, markettiaulojen peliautomaatit pakollisen tunnistaumisen piirissä jo vuoteen 2022 mennessä

Veikkaus vähentää peliautomaattien määrää noin 3 000:lla ja peliautomaatteihin tulee pakollinen tunnistautuminen aikaisemmin kuin on suunniteltu.

Lisäksi tietyt Veikkauksen markkinointitoimet lopetetaan kokonaan ja markkinoinnin määrää vähennetään. Markkinoinnin määrää vähennetään kolmanneksella verrattuna vuotta 2017 edeltävään aikaan.

Muutoksista kertoi Veikkauksenhallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo tänään tiedotustilaisuudessa.

– Olemme päättäneet lähteä tunnistautuneeseen pelaamiseen hajasijoitetuissa raha-automaateissa välittömästi asteittain siten, että koko joukko peliautomaatteja on tunnistautumisen piirissä vuoden 2022 alkuun mennessä.

Pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön käytännössä kuitenkin vasta 1. lokakuuta 2020 alkaen. Hajasijoitettuja automaatteja on esimerkiksi markettien auloissa.

Peliongelmien lisääntyminen voi viedä johdon tulospalkkiot

Myös Veikkauksen henkilöstön palkitsemiseen tulee muutoksia. Tulospalkkiot sidotaan peliongelmiin siten, että mikäli peliongelmien määrä kokonaisuudessaan ylittää tietyn rajan, tulospalkkioita ei saa. Muutos koskee koko henkilöstön palkitsemisjärjestelmää vuonna 2020.

Veikkaus lisäksi esittää, että arpajaislain uudistamisen yhteydessä kaikkea pelaamista, paitsi ei pahviarpoja ja Casinoita, koskee pakollinen tunnistautuminen.

Veikkaus esitteli tänään tiedotustilaisuudessa useita muutoksia toimintaansa ja tarkensi tietoja aiemmin julkistetuista muutoksista.

Kallasvuon mukaan on selvää, että muutokset vähentävät Veikkauksen markkinaosuutta.

– Näyttää siltä, että rahapelien yleinen hyväksyttävyys on laskussa, Kallasvuo sanoi.

Veikkauksen hallituksen kokoonpanoon tulee lisäksi muutoksia.

Hallituksessa jatkavat Kallasvuo, Outi Henriksson, Minna Pajumaa ja Hanna Sievinen. Uudet jäsenet ovat Christian Cedercreutz,Anne Larilahti ja Juha A. Pantzar.

Tiedotustilaisuudessa oli Kallasvuon lisäksi mukana omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.). Tiedotustilaisuus pidettiin, koska Veikkaus on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä mainonnastaan ja palkitsemisjärjestelmästään. Myös peliautomaattien sijoittelu markettien auloihin on noussut jälleen keskusteluun.

Veikkaus kertoi jo runsaat kaksi viikkoa sitten, että yhtiön hallitus lisää johdon palkitsemisjärjestelmään pelihaittojen kehittymistä seuraavan vastuullisuusmittarin.

Lisäksi Veikkauksen hallitus päätti eettisen neuvoston perustamisesta. Arvostelun seurauksena Veikkaus ilmoitti laittavansa puolet mainonnastaan tauolle syyskuun loppuun saakka ja teettävänsä markkinoinnistaan ulkopuolisen selvityksen.

STT

