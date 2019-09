Venäjällä poliisi on jälleen pidättänyt mielenosoitusten johtohahmoja

Venäjällä poliisi on pidättänyt jälleen hallinnonvastaisten mielenosoitusten johtohahmoja.

Moskovassa on osoitettu viime kuukausina mieltä sen jälkeen, kun vaaliviranomaiset päättivät estää useiden oppositioehdokkaiden osallistumisen paikallisvaaleihin. Kiistanalaiset vaalit on määrä järjestää ensi sunnuntaina.

Maanantaina pidätettyä toimittajaa Ilja Azaria voi odottaa jopa 30 päivän vankilatuomio. Hänen pidätyksensä aiheutti kuohuntaa, koska poliisi oli jättänyt hänen alle kaksivuotiaan lapsensa yksin kotiin.

Myös aktivistit Ljubov Sobol ja Nikolai Ljaskin otettiin kiinni maanantaina.

STT

