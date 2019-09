Venäjällä poliisi on jälleen pidättänyt mielenosoitusten johtohahmoja

Venäjällä poliisi on pidättänyt jälleen hallinnonvastaisten mielenosoitusten johtohahmoja.

Moskovassa on osoitettu viime kuukausina mieltä sen jälkeen, kun vaaliviranomaiset päättivät estää useiden oppositioehdokkaiden osallistumisen paikallisvaaleihin. Kiistanalaiset vaalit on määrä järjestää ensi sunnuntaina.

Maanantaina pidätettyä toimittajaa Ilja Azaria voi odottaa jopa 30 päivän vankilatuomio. Hänen pidätyksensä aiheutti kuohuntaa, koska poliisi oli jättänyt hänen alle kaksivuotiaan lapsensa yksin kotiin.

Myös aktivistit Ljubov Sobol ja Nikolai Ljaskin otettiin kiinni maanantaina.

Tviitti toi viisi vuotta, pippurisumute kolme

Viranomaiset kertoivat tiistaina myös, että he aikovat asettaa viisi miestä syytteeseen joukkolevottomuuksiin osallistumisen vuoksi. Miehiä syytetään osallisuudesta heinäkuisiin mielenilmauksiin.

Rikostutkinta on tutkijoiden mukaan lopetettu ja miehet ovat saamassa kevyemmät hallinnolliset syytteet. Tutkintakomitea kertoi jatkavansa tutkimuksia muiden henkilöiden osalta.

Moskovalainen käräjäoikeus kertoi tiistaina, että se on tuominnut yhden mielenosoittajan kolmeksi vuodeksi rangaistussiirtolaan poliisiin kohdistuneesta hyökkäyksestä. Tuomioon johtaneen tapauksen kerrotaan tapahtuneen heinäkuisessa mielenosoituksessa, venäläiset uutistoimistot kertovat.

RIA Novostin mukaan Ivan Podkopajev oli heinäkuisessa mielenilmauksessa suihkuttanut poliiseja pippurisumutteella ja kahden poliisin kerrotaan saaneen kemiallisia palovammoja silmiinsä. Poliisi löysi häneltä myös veitsen ja kaasunaamarin. Podkopajev on tunnustanut syyllisyytensä.

Pippurisumutetta kovempi tuomio tuli Twitteriin kirjoitetusta viestistä, jossa eräs mielenosoittaja puhui poliisien lasten tappamisesta. Oikeus tuomitsi viestin väkivallalla uhkaamiseksi, ja Venäjän tiukkojen ekstremismin vastaisten lakien vuoksi viestistä seurasi viisi vuotta rangaistussiirtolaa.

30-vuotias Vladislav Sinitsa kiisti kannustaneensa ihmisiä väkivaltaan.

– Hän sanoi, että viesti ei ollut kehotus mihinkään, se oli vain keskustelua poliittisen vastustajan kanssa, kertoi Sinitsan asianajaja Denis Tihonov.

Myös Venäjän näkyvin oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi vastusti tuomiota.

– Sinitsa kirjoitti todella tyhmän viestin poliisien lapsille kostamisesta. Miljoonia yhtä tyhmiä viestejä kirjoitetaan joka päivä, Navalnyi sanoi.

Vankilatuomioita ja väkivaltaa

Yli kymmenen ihmistä on saanut vankilatuomioita heinä- ja elokuun mielenosoitusten vuoksi. Heitä on syytetty osallisuudesta mielenosoituksiin, joita syyttäjät kuvailevat ”joukkorauhattomuuksiksi”. Heidän kerrotaan myös hyökänneen poliisia vastaan mielenosoitusten yhteydessä.

Viime viikkojen aikana Moskovan kaduille on lähtenyt kymmeniä tuhansia ihmisiä. He ovat osoittaneet mieltään, koska paikallinen vaaliviranomainen esti oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin liittolaisia osallistumassa paikallisvaaleihin. Myös Navalnyi itse oli vankilassa aiemmin kesällä. Hän vapautui elokuun loppupuolella.

Poliisi on pidättänyt mielenosoitusten yhteydessä väliaikaisesti noin 3 000 ihmistä. Joukkopidätykset ovat suurimpia mielenilmauksien vuoksi toteutettuja kurinpalautustoimia sitten vuosien 2011 ja 2012 mielenosoitusten. Tuolloin kansa lähti kaduille vastustamaan maan presidentin Vladimir Putinin paluuta valtaan pääministerikautensa jälkeen.

Poliisin toiminta mielenosoituksissa on herättänyt loppukesän aikana närkästystä. Aiemmissa mielenosoituksissa poliisi on muun muassa lyönyt mielenosoittajia pampuilla ja napannut heitä kadulta.

Useat maat tuomitsivat poliisin rajut toimet, mutta Venäjän hallinto on sen sijaan puolustanut voimankäyttöä mielenosoituksissa.

Juttua korjattu klo 16.06: Moskovalainen käräjäoikeus tuomitsi mielenosoittajan kolmen vuoden vankeuteen, ei viiden, kuten jutun väliotsikossa aiemmin virheellisesti kerrottiin.

