Venäjän paikallisvaalien tuloksen odotetaan luotaavan Putinin suosiota

Venäjällä on äänestetty tänään paikallisvaaleissa, joiden tuloksia pidetään tärkeänä osviittana sille, miten paljon viranomaisten kovaotteiset toimet Moskovan mielenosoittajia kohtaan ovat syöneet presidentti Vladimir Putinin suosiota.

Osa vaaleista on jo päättynyt, sillä esimerkiksi venäläiskirjailija Anton Tshehovin matkakertomuksesta tutuilla Sahalinin saarilla vaalihuoneistot ovat jo sulkeutuneet.

Eniten odotetaan kuitenkin Moskovan kaupunginduuman vaalien tulosta. Useat opposition ehdokkaat eivät saaneet asettua ehdolle, mistä seurasi laajoja mielenosoituksia. Ehdokkaiksi pyrkineitä ja opposition tukijoita on pidätetty ja vangittu.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on kehottanut ihmisiä äänestämään puolueesta riippumatta niitä ehdokkaita, joilla on parhaat mahdollisuudet lyödä Yhtenäisen Venäjän ehdokas.

– Tänään me taistelemme tuhotaksemme Yhtenäisen Venäjän monopolin, Navalnyi uhosi käytyään äänestämässä.

Moskovan kaupunginduumaan valitaan 45 päättäjää. Äänioikeutettuja on noin 7,2 miljoonaa.

”Laatu ratkaisee, ei määrä”

Neljän lapsen äiti Aljona Prohorova, 46, kertoi tympääntyneensä niin pahasti mielenilmauksien tukahduttamiseen, että listautui opposition vaalitarkkailijaksi.

– Moskovassa vastustetaan näitä kauheuksia. En ole vieläkään pystynyt unohtamaan niitä, Prohorova perusteli.

Putin itse äänesti Moskovan tiedeakatemian äänestyspaikalla, kuten aina. Presidenttiä ehdokkaiden sulkeminen pois vaaleista ei huolettanut.

– Joissain maissa on 30, 50 tai sata ehdokasta. Se ei vaikuta heidän työhönsä. Laatu ratkaisee, ei määrä, presidentti kuittasi.

Politiikan tutkija Kirill Rogov muistutti, että vaikka suurin mielenkiinto kohdistuu Moskovaan, on tärkeää huomata myös alueiden ja kuvernöörinvaalien äänestystulos.

– Näemmekö siellä protestiääniä, ja kuinka paljon, hän kysyi. Rogovin mukaan tärkeitä kaupunkeja ovat muun muassa Pietari, Habarovsk Venäjän Kaukoidässä sekä Irkutsk ja Novosibirsk Siperiassa.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat Moskovassa kello 20, minkä jälkeen luvassa on alustavia tuloksia illan mittaan. Lopulliset luvut saadaan maanantaina.

STT

