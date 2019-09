Verotulot ja tuloverot

Verohallinto muistuttaa palkansaajia, että heidän pitäisi tarkistaa veroprosenttinsa. Joka kolmannella se on verottajan mielestä liian pieni, mikä johtaa siihen, että loppuvuodesta ennakonpidätys kiristyy ja käteen jää vähemmän rahaa, vaikka joulu on tulossa.

Veroista ovat puhuneet muutkin kuin verottaja. Hallituksen ensimmäisen budjetin verolinjauksia on arvioitu kuluneilla kielikuvilla. On puhuttu muun muassa kepistä (alv 24 prosenttia) ja porkkanasta (alv 14 prosenttia).

Sihijuoman ja muiden limonadien veroa nostetaan, vaikka ne ovat hyvin energiatehokkaita. Alkoholia verotetaan vanhoilla prosenteilla, mutta muuten polttoaineiden verotusta kiristetään.

Jotta verokortin muuttaminen onnistuu ja jotta yleensä ymmärtää fiskaalisia tavoitteita, kannattaa perehtyä verotuksen käsitteistöön.

Kotitalousvähennys. Kotitaloudella on verotuksen jälkeen käytettävissä vähemmän varoja kuin ennen verotusta.

Tulonhankkimismenot. Niitä kertyy, kun hankitaan menonkattamistuloja.

Progressiivinen verotus. Aiheuttaa aggressiivista verosuunnittelua ja regressiivistä käyttäytymistä.

Arvonlisävero. Kumoaa sanonnan ”ei se vaihtamalla parane”, sillä ainakin hinta nousee joka kerta, kun tavara vaihtaa omistajaa.

Rajavero. Peritään perijöiltä, kun perittävä on mennyt rajan taakse.

Tulovero. Sinulta peritty vero on verottajalle tuloa, sinulle meno.

Lähdevero. Vesimaksu.

Ansiotulo. Kullekin ansionsa mukaan.

Puhdas ansiotulo. Rahanpesun jälkeen käteen jäävä osuus.

Pääomatulo. Raha tulee rahan luo.

Sivutulot. Välttämättömiä, jotta sivukulut saadaan maksettua.

Työkorvaus. Ei palkka, vaan jokin muu korvaus hukkaan heitetystä vapaa-ajasta.

Luovutusvoitto. Sopupelillä saatu veikkausvoitto. Verot on valmiiksi maksettu.

Tilitys. ”Jos sä tietäisit, kuinka mä olen saanut kärsiä verottajan takia…”

Kiinteä omaisuus. Voi kun saisi maata.

Irtain omaisuus. Tuulen viemää.

Vaihto-omaisuus. Katso arvonlisävero.

Verovelvollinen. Katso peiliin.

Verokortti. Joulutervehdys paratiisisaarelta.

Verosuunnittelu. Laillista toimintaa, jolla pyritään mahdollisimman kevyeeseen verotukseen.

Veronkierto. Onnistunut verosuunnittelu.

Veroehdotus. Miten olisi, mennäänkö meille tarkistamaan veroprosenttia?