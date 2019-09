Viikko alkaa lämpimänä, huomenna kaakossa hätyytellään hellelukemia

Viikko alkaa vuodenaikaan nähden lämpimänä, mutta loppuviikosta viilenee. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan lämpötilat vaihtelevat tänään maan eteläosan 20 asteesta Lapin 15-16 asteeseen ja sadekuurot ovat mahdollisia etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa.

– Etelässä voi näkyä aurinkoakin, Mustala lisää.

Myös tiistaista on tulossa huomattavan lämmin päivä, kun kaakosta virtaa lämmintä ilmaa. Mustalan mukaan tiistaina maan kaakkoisosassa lämpöä voi olla jopa yli hellelukemien. Hänen mukaansa helle olisi melko poikkeuksellista tähän aikaan vuodesta. Kesäkauden myöhäisin hellelukema Suomessa on mitattu 17. syyskuuta vuonna 1947. Tuolloin Tampereella mitattiin 25,2 astetta.

Sää viilenee keskiviikkona

Etelässä lämpö pyörinee päälle 20 asteessa tiistaina.

– Aika aurinkoista on myös tiistaina päivällä. Pohjoisempana on epävakaisempaa, mutta kuitenkin Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Sadekuurot nousevat Oulun korkeudelle, Mustala sanoo.

Viikon puolivälin jälkeen sää viilenee. Keskiviikkona matalapaine tuo sadekuuroja, ja myös ukkoskuurot ovat mahdollisia.

– Kainuu-Koillismaan ja Etelä-Lapin alueella voi kuitenkin vielä olla parikymmentä astettakin. Etelämpänä jäädään 15-20 asteen välille ja luvassa on puuskaista tuulta ja kuuroittaista sadetta. Loppuviikko on viileämpi ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Myös aika tuulista on.

STT

Kuvat: