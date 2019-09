Viikonloppu alkaa sateisena – kuurosateita lähes koko maahan

Tänään on luvassa kuurosateita lähes koko maahan, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Pohjanmaan rannikko pysyy poutaisena. Sadekuurot liikkuvat päivän aikana kohti itää ja lännessä selkenee iltaa kohti.

Lämpötilat vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa 14-18 asteen välillä. Lapissa lämpötilat ovat 8-14 asteen välillä.

Lauantai alkaa poutaisena, mutta päivällä lounaasta saapuu sateita maan etelä- ja länsiosiin. Muualla maassa on poutaista.

Sateet liikkuvat kohti koillista. Lappiin sateita on odotettavissa sunnuntaina, mutta Pohjois-Lapissa sateilta voidaan kuitenkin välttyä.

Maan etelä- ja keskiosissa voi sunnuntaina tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Lauantain ja sunnuntain lämpötilat ovat perjantain kaltaisia.

Ensi viikolla jopa hellettä

Lämpötilat nousevat tiistaiksi ja keskiviikoksi, jolloin saatetaan hätyytellä hellerajojakin. Lähimmäksi 25 asteen päivälämpötiloja päästään maan etelä- ja keskiosissa.

Tiistai näyttää keskiviikkoa lämpimämmältä, mutta keskiviikkonakin päästään yli 20 asteen aina Etelä-Lappia myöten.

Maan pohjoisosiin on odotettavissa tiistaina sateita, mikä laskee lämpötiloja.

STT

Kuvat: