Viranomaiset pitävät 47-vuotiasta porvoolaismiestä United Brotherhoodin johtajana

Rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamista vaativat syyttäjä ja Poliisihallitus pitävät United Brotherhoodin johtajana 47-vuotiasta porvoolaismiestä. Hän on Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen toimitetun kanteen perusteella jengin perustajajäseniä ja ollut keskeytyksettä mukana yhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta lukien.

Kanteen mukaan jengin toimintaa ohjasi aiemmin neuvosto, joka on sittemmin lakkautettu. Lakkauttamisvaadetta perusteellaan kanteessa muun muassa sillä, että jengi on viranomaisten mukaan laissa kielletty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys, joka rikkoo hyviä tapoja ja lakia.

STT