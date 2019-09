WTA-tennisturnaus mielenosoitusten repimässä Hongkongissa siirtyy

Tenniksen naisten WTA-turnaus Honkongissa siirtyy. Järjestäjät ilmoittivat perjantaina siirtävänsä turnauksen alkamisajankohtaa, ja syyksi kerrottiin tämänhetkinen tilanne. Laajat demokratiamielenosoitukset Kiinan erityishallintoalueella ovat jatkuneet jo kuukausia, ja niihin on osallistunut miljoonia ihmisiä.

Järjestäjät toteavat lausunnossaan, että turnauksen sujuvuus voidaan varmistaa paremmin myöhempänä ajankohtana. Turnaus pelataan Victoria Parkissa, joka on ollut yksi keskeisistä mielenosoituspaikoista.

WTA-turnaus oli määrä järjestää Hongkongissa 5.-13. lokakuuta. Siihen on osallistunut viime vuosina lukuisia huippunimiä, kuten Venus Williams, Angelique Kerber ja Caroline Wozniacki, joista Wozniacki voitti turnauksen vuonna 2016.

STT

