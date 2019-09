WWF: Arktisen alueen merijää sulanut ennätyspieneksi

Arktisen alueen merijää on sulanut tänä vuonna lähes ennätyspieneksi. Vuonna 1979 alkaneen mittaushistorian aikana jääpeite on ollut pienempi ainoastaan vuonna 2012, kertoo Maailman luonnonsäätiö WWF verkkosivuillaan.

Pienimmillään jääpeite näyttäisi tänä vuonna olleen 18. syyskuuta, jolloin jää peitti hieman yli neljän miljoonan neliökilometrin kokoisen alueen. Jääpeite oli yhtä pieni vuosina 2007 ja 2016. Tiedot perustuvat yhdysvaltalaisen National Snow and Ice Data Centerin (NSIDC) tekemään seurantaan. Laajimmillaan arktinen merijää on maaliskuun tienoilla.

– Uutinen on valitettava, muttei yllättävä. Ilmastonmuutos lämmittää arktista aluetta nopeammin kuin mitään muuta aluetta maapallolla. Näyttää siltä, että Pohjoinen jäämeri on kesäisin kokonaan sula pelottavan pian, WWF:n asiantuntija Lotta Manninen sanoo.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee keskiviikkona erikoisraportin, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia maapallon jäätyviin alueisiin.

https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Pohjoinen-merijaa-sulanut-jalleen-lahes-ennatyspieneksi-3871.a

STT

Kuvat: