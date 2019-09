Yhdysvallat määräsi kaksi kuubalaista YK-diplomaattia poistumaan maasta

Kaksi kuubalaista YK-diplomaattia on saanut lähtöpassit Yhdysvalloista. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan kaksikko on osallistunut Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaaviin toimiin.

Ministeriön tiedottaja kertoo, että diplomaatit ovat käyttäneet hyväksi maassa oleskelun tuomia etuoikeuksia ja yrittäneet Yhdysvaltojen vastaisia vaikuttamisoperaatioita.

– Jatkamme sen selvittämistä, ovatko muut henkilöstön jäsenet käyttäneet hyväksi maassa oleskelun tuomia etuoikeuksia, ulkoministeriön tiedottaja Morgan Ortagus kertoi.

Yhdysvallat vaatii Kuuban ulkoministeriöltä, että diplomaatit poistuvat Yhdysvalloista välittömästi. Lisäksi maahan jäävät kuubalaiset YK-diplomaatit saavat oleskella vain New Yorkin Manhattanilla, missä YK:n päämaja sijaitsee.

Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez arvosteli tuoreeltaan karkotuksia.

– Torjumme kahden virkamiehemme epäoikeudenmukaiset karkotukset sekä diplomaattien ja heidän perheidensä liikkumisrajoitukset, Rodriguez kirjoitti Twitterissä.

Kuuban ulkoministeri kuvasi Yhdysvaltojen esittämiä perusteita karkotuksille ”vastenmieliseksi panetteluksi”.

Karkotukset osuvat YK:n yleiskokouksen aattoon

Vuosien saatossa Yhdysvallat ja Kuuba ovat vuorotellen karkottaneet diplomaatteja. Yhdysvaltojen edellinen presidentti Barack Obama alkoi kohentaa suhteita Kuubaan, mutta Donald Trumpin presidenttikaudella maiden välit ovat jälleen viilentyneet.

Syyskuussa 2017 Yhdysvallat kutsui valtaosan diplomaateistaan kotiin Kuubasta, ja seuraavassa kuussa Trump karkotti 15 kuubalaisdiplomaattia.

Tuorein karkotus osuu samaan aikaan, kun YK:n yleiskokous on alkamassa New Yorkissa.

– Koska tilanne on päällä, emme kommentoi asiaa tässä vaiheessa muulla tavoin kuin että seuraamme tarkasti asiaa, YK sanoi lausunnossaan.

STT

