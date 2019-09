Yhdysvaltain senaatti pyrkii puuttumaan Kiinan uiguurien kohteluun

Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt aloitteen, jolla pyritään painostamaan Kiinaa uiguurikysymyksessä.

YK:n mukaan noin miljoona uiguurimuslimia on suljettu Luoteis-Kiinan Xinjiangissa leireille, joissa heidät pyritään käännyttämään pois islamista ja kulttuuristaan. Kiina on kuvannut keskuksia ammatillisen koulutuksen keskuksiksi, joissa harjoittelijoiksi kutsutut oppivat mandariinikiinaa ja työtaitoja.

Senaatin hyväksymä aloite vaatisi Yhdysvaltojen tiedustelupalvelua tuottamaan puolen vuoden kuluessa raportin Xinjiangin tapahtumista. Lisäksi ulkoministeriö nimittäisi alueen asioita seuraavan koordinaattorin.

Aloite täytyy hyväksyä vielä edustajainhuoneessa. Läpimeno on todennäköistä, koska aloitteella on sekä republikaanien että demokraattien tuki.

