Yhdysvaltalaisräppäri Nicki Minaj kertoo jättävänsä musiikkimaailman – aikoo keskittyä perheeseen

Yhdysvaltalaisräppäri Nicki Minaj kertoi torstaina jättävänsä musiikkimaailman taakseen. Hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle räpmusiikista ja keskittyvänsä perheeseensä.

Minaj kertoi vastikään suunnittelevansa lähikuukausina häitä kihlattunsa, musiikkituottaja Kenneth Pettyn kanssa. 36-vuotias tähti kertoi eläkesuunnitelmistaan Twitter-tilillään.

Artisti on tunnettu muun muassa kappaleistaan Super Bass, Anaconda sekä Bang Bang, jolla esiintyivät myös Jessie J ja Ariana Grande.

Minajin yli kymmenen vuotta kestänyt ura lähti jyrkkään nousukiitoon vuonna 2010, jolloin hänen debyyttialbuminsa päätyi listaykköseksi ja hän sinkoutui kuuluisuuteen. Hän tuli nopeasti tunnetuksi kirosanoja vilisevistä sanoituksistaan ja paljastavista musiikkivideoistaan.

Paitsi musiikistaan, Minaj on tullut tunnetuksi myös lukuisista riidoistaan muiden megaluokan tähtien kanssa. Billboardin mukaan Minajilla on ollut uransa aikana kärhämää muun muassa Taylor Swiftin, Miley Cyrusin, Lil’ Kimin ja Cardi B:n kanssa.

Fanit spekuloivat uudella albumilla

Ilmoitus vaikutti tulleen faneille yllätyksenä. Brittilehti Daily Mirrorin mukaan fanit ovat huudelleet tviitin alla tähden viidennen levyn perään.

Minaj julkaisi vasta kesäkuussa uuden singlen nimeltä Megatron ja kertoi, että hänen viides studioalbuminsa on tekeillä. Edellisen albuminsa Minaj julkaisi viime vuoden elokuussa.

Viime kuussa hän esiintyi myös nousevan tähden Megan Thee Stallionin kappaleella Hot Girl Summer.

Minaj on kasvanut New Yorkin Queensissa, mutta hän syntyi saarivaltio Trinidad ja Tobagolla.

