Yhtenäinen Venäjä kertoo saaneensa enemmistön useimmilla alueilla paikallisvaaleissa

Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on saavuttamassa äänten enemmistön suurimmalla osalla alueista Venäjän paikallisvaaleissa, puolue kertoo uutistoimisto Tassin mukaan.

Sunnuntain paikallisvaaleissa valittiin kaikkiaan 13 alueparlamentin päättäjät. Yhtenäinen Venäjä ilmoitti saaneensa enemmistön 11:ssä niistä 12:sta alueesta, joilla se asetti ehdokkaita. Vain Habarovskin alueella puolue ei saavuttanut enemmistöä. Moskovan kaupunginduuman vaaleihin Yhtenäinen Venäjä ei osallistunut.

Vaaleja on pidetty mittarina presidentti Vladimir Putinin suosiolle. Opposition mukaan vaaleissa on tapahtunut laajaa vilppiä.

STT