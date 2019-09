YK: Liki 70 maata luvannut pyrkiä hiilidioksidipäästöjen nollatasolle vuoteen 2050 mennessä

Lähes 70 valtiota on ilmoittanut pyrkivänsä hiilidioksidipäästöissä nollatasoon vuoteen 2050 mennessä, kertoo YK:n pääsihteerin toimisto tiedotteessa.

Noin 60 maan johtajat ovat tänään kokoontuneet YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin isännöimään ilmastohuippukokoukseen New Yorkiin. Tavoitteena on kannustaa jäsenmaita sitoutumaan tiukempiin päästövähennyksiin. Kokoukseen osallistuu myös presidentti Sauli Niinistö.

Ilmastokokoukseen ilmestyi ennakkotiedoista poiketen myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

STT

