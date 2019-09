YK-raportti: Viisi viime vuotta maailman mittaushistorian lämpimin jakso

Viisi viime vuotta näyttäisivät alustavien tietojen mukaan olevan maailman mittaushistorian kuumin jakso, kertoo sunnuntaina julkaistu YK-raportti. Useisiin tutkimuksiin tukeutuvan raportin tiedot perustuvat vuosien 2015-19 maailmanlaajuisiin keskilämpötiloihin.

Tutkimuksen mukaan viime vuosina sää on ollut 1,1 astetta esiteollista aikaa lämpimämpi ja 0,2 astetta lämpimämpi kuin vuosina 2011-2015.

Raportti kertoo myös, että kesäaikaisen arktisen merijään määrä on vähentynyt 12 prosentin vuosikymmentahtia 40 viime vuoden ajan. Mittaushistorian neljä pienintä jäämäärää on mitattu viiden viime vuoden aikana.

STT

Kuvat: