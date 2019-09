YK:n ilmastohuippukokous alkaa tänään

YK:n 74. yleiskokouksen avajaisviikko alkaa tänään New Yorkissa. Samassa yhteydessä järjestetään myös ilmastohuippukokous. Sitä edelsi toissa päivänä nuorten ilmastohuippukokous.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut maailman johtajia esittämään kokouksessa puheiden sijasta suunnitelmia. Odotukset kokousta kohtaan ovat silti varsin vähäiset, sillä vain harva maa on osoittanut valmiutta sitoviin päästövähennyksiin.

Suomea edustaa yleiskokouksessa neljän ministerin lisäksi presidentti Sauli Niinistö, joka puhuu Guterresin isännöimässä ilmastohuippukokouksessa heti tänään. Niinistö pitää myös huomenna yleiskokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron.

STT