Yläkoululaiset uskovat lukutaidolla olevan merkitystä tulevaisuudessa

Yläkouluikäiset katsovat, että lukutaidolla on tärkeä rooli tulevaisuudessa. Näin uskoo 70 prosenttia Lasten ja nuorten säätiön kyselyyn vastanneista nuorista.

– Julkisessa keskustelussa on oltu huolissaan erityisesti nuorten lukemisesta ja lukutaidosta. Keskustelussa eivät kuitenkaan tähän mennessä ole päässeet ääneen itse nuoret, sanoo säätiön Read Hour -kampanjan projektipäällikkö Hanna Koskenkangas tiedotteessa.

Lukutaidon lisäksi nuoret nostivat esille myös pehmeät arvot, joita lukeminen vahvistaa. Säätiön tiedotteessa todetaan lukemisen vahvistavan empatiakykyä ja kriittistä ajattelua sekä lisäävän nuorten sanavarastoa.

Säätiön kyselyyn vastasi yli 4 300 yläkouluikäistä.

– Nuorten mielestä ei ole mitään merkkejä siitä, että lukemisen merkitys vähenisi tulevaisuudessa. Nykyisessä keskustelussa olisi syytä huomioida, että lukutaito on merkittävä tulevaisuuden taito, sillä ilman riittävää lukutaitoa nuoren kyky pärjätä yhteiskunnassa heikkenee, Koskenkangas sanoo.

Read Hour -kampanjalla innostetaan suomalaiset lukemaan. Tempaus huipentuu YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä sunnuntaina.

