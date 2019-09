Ylioppilaskirjoituksissa on tänään vuorossa matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeet.

Syksyn kirjoitukset alkoivat viime viikon maanantaina vieraan kielen lyhyen oppimäärän kirjoittamisella.

Koepäiviä on syksyllä yhteensä yhdeksän, ja syksyinen koerupeama päättyy reaaliaineiden toiseen koepäivään ensi viikon torstaina.

Tutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään noin 77 610 koesuoritusta.

